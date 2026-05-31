Музыкант из Башкирии стал победителем рейтинга Forbes «З0 до 30»

25-летний солист группы «Бонд с кнопкой», поэт и музыкант Илья Золотухин – наш земляк, уроженец Нефтекамска. В феврале 2025 года количество слушателей «Бонда с кнопкой» на «Яндекс Музыке» превысило 1 млн. Вскоре группа выпустила трек «Кухни», который завирусился в соцсетях. Сейчас у него более 11 млн прослушиваний на Spotify. Другие треки из альбома «Дом», «Камушки» и «Сидр» тоже насчитывают миллионы прослушиваний на стриминге.
В лонг-лист вошли по десять номинантов каждой из десяти категорий: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».
Ранее мы писали, что группа «Бонд с кнопкой» из Башкирии стала «Феноменом года» по версии ВК.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.