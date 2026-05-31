Музыкант из Башкирии стал победителем рейтинга Forbes «З0 до 30»

25-летний солист группы «Бонд с кнопкой», поэт и музыкант Илья Золотухин – наш земляк, уроженец Нефтекамска. В феврале 2025 года количество слушателей «Бонда с кнопкой» на «Яндекс Музыке» превысило 1 млн. Вскоре группа выпустила трек «Кухни», который завирусился в соцсетях. Сейчас у него более 11 млн прослушиваний на Spotify. Другие треки из альбома «Дом», «Камушки» и «Сидр» тоже насчитывают миллионы прослушиваний на стриминге.

В лонг-лист вошли по десять номинантов каждой из десяти категорий: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».

Ранее мы писали, что группа «Бонд с кнопкой» из Башкирии стала «Феноменом года» по версии ВК.