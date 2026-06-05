В Уфе Ансамбль Гаскарова организует детский хореографический фестиваль

В Год единства народов России ансамбль имени Файзи Гаскарова проводит хореографический фестиваль детских коллективов «Танец — душа народа». 20 июня в ГКЗ «Башкортостан» на одной сцене соберутся яркие коллективы детского танцевального творчества.

Участниками фестиваля станут детская хореографическая студия при Государственном академическом ансамбле танца «Урал» (Челябинск); образцовый ансамбль народного танца «Тархан» (Туймазы); заслуженный коллектив народного творчества РФ и РБ, образцовый хореографический ансамбль «Далан» (Кармаскалы) и образцовая академия танца «Салават» (Уфа).

Концерт откроет выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. В программе фестиваля детские коллективы представят разнообразную палитру народных танцев — от традиций башкирского танца до ярких образцов мировой хореографии: башкирский танец, татарский, мордовский, вайнахский танцы, танец уральских казаков и другие яркие номера, раскрывающие колорит разных народов России и мира.

«Этот фестиваль — уникальная возможность увидеть, как традиции народного танца передаются из поколения в поколение, а юные артисты с вдохновением и мастерством раскрывают богатство культурного наследия», — прокомментировали «Башинформу» организаторы.

Ранее мы писали, что в Уфе запустили обратный отсчёт до начала Детской фольклориады.