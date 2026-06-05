Урал Кильсенбаев начал челлендж по башкирскому эпосу «Урал-батыр»

В Башкирии с этого года в соответствии с указом Главы республики Радия Хабирова ежегодно 8 июня отмечается День эпоса «Урал-батыр». К этому празднику первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев записал небольшой видеоотрывок из этого великого памятника.

«Этот отрывок показался мне особенно близким. И начинаю новый „челлендж“! Это хорошая возможность вместе продвигать наше культурное достояние в социальных сетях и показать его истинную красоту, – отметил Урал Кильсенбаев. – Вы можете прочитать эпос на любом языке, взяв понравившийся отрывок».

Урал Тагирович обозначил условия участия:

прочитать отрывок из эпоса «Урал-батыр» и записать короткое видео,

разместить его на своем аккаунте в ВК с хештегом #Уралбатырхатирасе,

передать эстафету трем следующим участникам.

Свой челлендж Урал Кильсенбаев передал депутату Государственной думы Эльвире Аиткуловой, председателю Центра башкирской культуры имени Заки Валиди в Республике Узбекистан Ринату Гуляеву, народному артисту Башкортостана, солисту группы AY YOLA Ринату Рамазанову и башкирскому поэту, литературному критику и журналисту Азамату Юлдашбаеву.

Ранее мы писали, что в Башкирии масштабно отметят День эпоса «Урал-батыр».