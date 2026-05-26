Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:35 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Башкирии масштабно отметят День эпоса «Урал-батыр»

В музейном комплексе «Шульган-Таш» 6 июня пройдут торжества, посвящённые Дню эпоса «Урал-батыр». Организаторы приглашают жителей и гостей республики стать частью праздника, посвящённого духовному наследию башкирского народа.

Фото: музейный комплекс «Шульган-Таш» | Предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

Праздник учреждён указом Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2025 году для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Напомним, эпос «Урал-батыр», впервые записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.

Место проведения праздника выбрано не случайно: пещера Шульган-Таш и окружающая её территория неразрывно связаны с башкирским фольклором и мифологией. В 2015 году здесь выявили и включили в реестр объектов культурного наследия достопримечательное место регионального значения — «Земля Урал-батыра». На территории в 62 тысячи квадратных метров расположены 17 памятников археологии, включая пещеру Шульган-Таш, а также известные по эпосам и кубаирам природные объекты: озёра Йылкысыккан и Ыгышма, речку Шульган, Голубое озеро и другие.

В 2021 году на берегу Йылкысыккан установили памятник крылатому коню Акбузату — одному из главных персонажей эпоса. Эпос «Урал-батыр» нашёл отражение и в архитектуре музея «Шульган-Таш». Два объёма — чёрный и белый — символизируют борьбу добра и зла, Урала и Шульгена. Между ними — тонкая стеклянная грань, как символ человеческой жизни. 

Праздник начнётся со встречи гостей у озера Йылкысыккан, где установлен памятник Акбузату. Затем в музее состоится торжественное открытие тематического класса по изучению эпоса «Урал-батыр». В рамках праздника запланирован круглый стол, цель которого — изучение, сохранение и популяризация эпоса как одного из важнейших памятников духовной культуры Башкортостана. Среди ключевых тем: популяризация эпоса, современный взгляд на произведение и актуальные проблемы его исследования. С докладами выступят научные сотрудники музея, художники-иллюстраторы, специалисты по фольклору и представители научных институтов республики.

Изюминкой праздника станет фестиваль робототехники и традиций «Робосабантуй». Организаторы — школа деревни Абдулмамбетово и студия робототехники «Тимербатыр» при поддержке Бурзянского отдела образования. Цель фестиваля — создание условий для творческой деятельности обучающихся по конструированию, моделированию и программированию робототехнических средств. Юные техники поборются за Кубок Урал-батыра и приз, учрежденный музеем-заповедником «Пещера Шульган-Таш». В программе соревнований – футбол роботов, робокурэш, скачки роботов на пересечённой местности, перетягивание каната, разбивание горшков и гонка дронов.

Завершит праздничный день большой концерт с участием Государственного ансамбля кураистов РБ, заслуженной артистки РБ Зилии Бахтиевой, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов. Финальной точкой станет театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей эпоса в войлочных костюмах.

Организаторы мероприятия – министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества и историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru