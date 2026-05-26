В Башкирии масштабно отметят День эпоса «Урал-батыр»

Праздник учреждён указом Главы Башкортостана Радия Хабирова в 2025 году для сохранения и популяризации башкирского фольклорного наследия, укрепления национальной идентичности и повышения интереса к древней башкирской словесности. Напомним, эпос «Урал-батыр», впервые записанный в 1910 году просветителем Мухаметшой Бурангуловым, повествует о вечной борьбе добра и зла, о подвиге батыра во имя счастья людей.

Место проведения праздника выбрано не случайно: пещера Шульган-Таш и окружающая её территория неразрывно связаны с башкирским фольклором и мифологией. В 2015 году здесь выявили и включили в реестр объектов культурного наследия достопримечательное место регионального значения — «Земля Урал-батыра». На территории в 62 тысячи квадратных метров расположены 17 памятников археологии, включая пещеру Шульган-Таш, а также известные по эпосам и кубаирам природные объекты: озёра Йылкысыккан и Ыгышма, речку Шульган, Голубое озеро и другие.

В 2021 году на берегу Йылкысыккан установили памятник крылатому коню Акбузату — одному из главных персонажей эпоса. Эпос «Урал-батыр» нашёл отражение и в архитектуре музея «Шульган-Таш». Два объёма — чёрный и белый — символизируют борьбу добра и зла, Урала и Шульгена. Между ними — тонкая стеклянная грань, как символ человеческой жизни.

Праздник начнётся со встречи гостей у озера Йылкысыккан, где установлен памятник Акбузату. Затем в музее состоится торжественное открытие тематического класса по изучению эпоса «Урал-батыр». В рамках праздника запланирован круглый стол, цель которого — изучение, сохранение и популяризация эпоса как одного из важнейших памятников духовной культуры Башкортостана. Среди ключевых тем: популяризация эпоса, современный взгляд на произведение и актуальные проблемы его исследования. С докладами выступят научные сотрудники музея, художники-иллюстраторы, специалисты по фольклору и представители научных институтов республики.

Изюминкой праздника станет фестиваль робототехники и традиций «Робосабантуй». Организаторы — школа деревни Абдулмамбетово и студия робототехники «Тимербатыр» при поддержке Бурзянского отдела образования. Цель фестиваля — создание условий для творческой деятельности обучающихся по конструированию, моделированию и программированию робототехнических средств. Юные техники поборются за Кубок Урал-батыра и приз, учрежденный музеем-заповедником «Пещера Шульган-Таш». В программе соревнований – футбол роботов, робокурэш, скачки роботов на пересечённой местности, перетягивание каната, разбивание горшков и гонка дронов.

Завершит праздничный день большой концерт с участием Государственного ансамбля кураистов РБ, заслуженной артистки РБ Зилии Бахтиевой, ансамбля народного танца «Сибай», группы «Тарпан», детского театра «Сулпан» и других коллективов. Финальной точкой станет театрализованная композиция по мотивам эпоса «Урал-батыр» с дефиле персонажей эпоса в войлочных костюмах.

Организаторы мероприятия – министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества и историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш».