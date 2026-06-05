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10:04 (UTC+5), 05 Июня 2026

Башкирское издательство «Китап» подарило книгу Дмитрию Медведеву

Фото: страница Максима Ульчева | соцсети
Лейла Аралбаева

В эти дни коллектив Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой принимает участие в московском XII книжном фестивале «Красная площадь». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил выставку и осмотрел стенд.

Директор издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова рассказала Дмитрию Анатольевичу об уникальности башкирской национальной литературы и передала ему на память книгу «Сила в единстве. Многонациональная Россия. Произведения классиков».

Напомним, это издание на недавней ярмарке в Уфе «Китап-Байрам» получило специальный приз Главы Башкортостана в международном конкурсе «Книга года на земле Урал-батыра». Сборник объединил произведения писателей из десяти республик страны: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутии), Татарстана, Удмуртии, Хакасии и Чувашии. Книга начинается вступительными словами Радия Хабирова о значении единства народов, взаимного уважения и сохранения культурного наследия России.
 
«Рад, что у Дмитрия Анатольевича останется на память о нашем „Китапе“, Башкирии, именно это уникальное издание», — написал в соцсетях руководитель агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

пресс-служба Башкирское книжное издательство «Китап» им. З. Биишевойпресс-служба Башкирское книжное издательство «Китап» им. З. Биишевой
Фото: пресс-служба | Башкирское книжное издательство «Китап» им. З. Биишевой
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