В Уфе на «Китап-Байраме» презентовали книгу «Сила в единстве»

На IV Международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» состоялась презентация книги «Сила в единстве» — масштабного межрегионального проекта, объединившего фольклор народов России. Книга стала результатом сотрудничества издательств разных республик страны и символом культурного единства народов России.

Как отметил президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, проект продолжает серию совместных издательских инициатив, направленных на сохранение и популяризацию национальных культур. Ранее в рамках сотрудничества уже были выпущены календарь, посвящённый национальным костюмам народов России, а также издание о национальной кухне разных регионов страны. Теперь участники проекта обратились к фольклору — сказкам, легендам и народному творчеству.

«Издательство „Китап“ объединило в этой книге фольклор разных национальностей. Такие проекты подчёркивают единство всех наших народов», — отметил Константин Чеченев.

По словам Чеченева, участие в проекте приняли издательства из 24 республик России. Он подчеркнул, что далеко не во всех регионах сегодня сохранились собственные издательства, поэтому особенно важно поддерживать подобные объединяющие инициативы.

Книга «Сила в единстве» была презентована почётным гостям ярмарки — Главе Башкортостана Радию Хабирову и помощнику Президента России Владимиру Мединскому. По словам Константина Чеченева, издание вызвало большой интерес и станет частью дальнейшего продвижения российской книжной культуры на крупных федеральных площадках.

Презентация книги стала одним из ярких событий деловой программы «Китап-Байрама» и ещё раз подчеркнула главную тему ярмарки 2026 года — единство народов России, сохранение культурного наследия и развитие традиций семейного чтения.

Ранее награды лауреатам конкурса вручил руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Максим Ульчев.

Всего дипломами и наградами отмечены 38 победителей и лауреатов в семи номинациях.

«Башкортостан по праву гордится своим уникальным эпосом «Урал-батыр». И то, что конкурс носит имя этого легендарного героя, накладывает на всех особую ответственность за сохранение и приумножение культурного наследия.

В эпоху цифровых технологий, печатная книга продолжает оставаться символом мудрости, фундаментом образования и живым мостом между поколениями. Проведение конкурса — традиция, позволяющая выявить лучшие образцы полиграфического искусства, отметить мастерство издателей, дизайнеров и редакторов, сохраняющих высокий стандарт книжной культуры на нашей земле», — сказал Максим Владимирович.