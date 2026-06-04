Ко Дню русского языка Нацмузей Башкирии готовит специальную программу

В программе: лекция-диалог «Русский язык как мост к визуальному», интерактивный практикум «Опиши невидимое» и эксклюзивный показ — демонстрация работы с музейными экспонатами в формате «услышать невидимое».

«В день рождения великого поэта Александра Пушкина, когда весь мир отмечает День русского языка, мы приглашаем вас по-новому взглянуть на силу слова, вернее, прислушаться к нему. Что происходит, когда живопись, скульптура или артефакты перестают быть просто изображением и превращаются в слово? Как „увидеть“ шедевр с закрытыми глазами? Ответ — в искусстве тифлокомментирования, — пояснили в музее. — Это особое мастерство описания визуальной информации для незрячих и слабовидящих людей. Не просто перечисление деталей, а настоящее словесное рисование, где важны интонация, ритм, точный эпитет и бережное отношение к образу».

Ранее мы писали, что в Уфе запустили проект аудиосказок на башкирском языке.