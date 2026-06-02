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06:10 (UTC+5), 02 Июня 2026

В Уфе запустили проект аудиосказок на башкирском языке

Накануне, в Международный день защиты детей Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури запустил новый проект «Аудиосказки». Проект зародился в рамках подготовки мероприятий к Году единства народов России.

Фото: пресс-служба | Башдрамтеатр им. М. Гафури
Лейла Аралбаева

Цикл открыла премьера сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Знаменитое произведение нашего земляка впервые прозвучало на башкирском языке. Благодаря режиссуре Фиргата Гарипова, музыке Урала Идельбаева и игре профессиональных актеров знакомая с детства история заиграла новыми красками. Перевела сказку на башкирский язык Гульнур Якупова.

«Проект „Аудиосказки“ для нашего театра — совершенно новый шаг к зрителю. Первую сказку мы выбрали не случайно: в год 235-летия Сергея Аксакова мы решили напомнить, что его имя неразрывно связано с Уфой и Башкортостаном. Наша задача — не просто озвучить текст, а перенести всю магию театра в наушники слушателя. 1 июня, в Международный день защиты детей, мы презентовали „Аленький цветочек“ — и сделали это осознанно, чтобы подчеркнуть: театр говорит с юным зрителем на равных, бережно и с любовью. Проект станет регулярным, и я очень рада, что его открывает именно эта добрая, мудрая сказка, объединяющая семейное чтение и театральное искусство. Уже сейчас зрители могут послушать первый выпуск в наших социальных сетях», — рассказала «Башинформу» руководитель проекта Динара Каюмова.

Ранее мы писали, что в Башкирии события книжной ярмарки «Китап-Байрам» посетили 118 тысяч человек.

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