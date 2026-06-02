В Уфе запустили проект аудиосказок на башкирском языке

Цикл открыла премьера сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Знаменитое произведение нашего земляка впервые прозвучало на башкирском языке. Благодаря режиссуре Фиргата Гарипова, музыке Урала Идельбаева и игре профессиональных актеров знакомая с детства история заиграла новыми красками. Перевела сказку на башкирский язык Гульнур Якупова.

«Проект „Аудиосказки“ для нашего театра — совершенно новый шаг к зрителю. Первую сказку мы выбрали не случайно: в год 235-летия Сергея Аксакова мы решили напомнить, что его имя неразрывно связано с Уфой и Башкортостаном. Наша задача — не просто озвучить текст, а перенести всю магию театра в наушники слушателя. 1 июня, в Международный день защиты детей, мы презентовали „Аленький цветочек“ — и сделали это осознанно, чтобы подчеркнуть: театр говорит с юным зрителем на равных, бережно и с любовью. Проект станет регулярным, и я очень рада, что его открывает именно эта добрая, мудрая сказка, объединяющая семейное чтение и театральное искусство. Уже сейчас зрители могут послушать первый выпуск в наших социальных сетях», — рассказала «Башинформу» руководитель проекта Динара Каюмова.

Ранее мы писали, что в Башкирии события книжной ярмарки «Китап-Байрам» посетили 118 тысяч человек.