Фильм из Башкирии «Камень батыров» представили на международном фестивале

Показ фильма производства киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова «Камень батыров» состоялся на XVII Международном фестивале кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Фестиваль прошел в Ульяновской области.

Картина режиссера Романа Пожидаева была представлена во внеконкурсной программе фестиваля «Новое национальное кино», объединяющей современные работы, отражающие культурное многообразие регионов России и способствующие развитию национального кинематографа.

– Участие фильма «Камень батыров» в программе XVII Международного фестиваля «От всей души» стало значимым событием для киностудии «Башкортостан» и еще одним подтверждением востребованности национального кино как важного инструмента культурного диалога, укрепления межнационального взаимопонимания и сохранения духовных традиций, — прокомментировали на киностудии.

Напомним, картина снята в жанре приключений и фэнтези. Главный герой Руслан разочарован в людях, любви, профессии, загнан в долги и уже собирается уезжать из страны. Но в аэропорту его останавливает Диана. По заданию богатого спонсора молодые люди отправляются на поиски загадочного артефакта — наконечника стрелы. На их пути появляется Кинья — башкирский батыр из прошлого.

На обсуждении фильма и встрече со зрителями киностудию «Башкортостан» представлял кинопродюсер и директор Юнир Аминев. В ходе общения со зрителями он рассказал о создании картины, ее тематике и значении подобных кинопроектов для сохранения историко-культурного наследия и популяризации национального кино. Также Юнир Аминев принял участие в дискуссионном круглом столе «Единство в многообразии: роль кино в объединении народов», прошедшем в рамках деловой программы фестиваля.

Участниками обсуждения стали члены жюри — режиссеры Владимир Грамматиков и Владимир Хотиненко, искусствовед Татьяна Яковлева, директор Центрального музея кино Лариса Баженова, председатель Союза кинематографистов Киргизии Таалайбек Кулмендеев, а также представитель Конфедерации союзов кинематографистов Алексей Безуглый. Модератором круглого стола выступила министр культуры и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.