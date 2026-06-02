В Уфе специальная программа «ЭХО БДФ» охватила 7 тысяч человек

В Уфе зрители посетили спектакли, художественные и анимационные фильмы, образовательные события на 11 площадках. Программа включала в себя 19 показов (БДФ Театр, БДФ Кино, БДФ Анимация) и 92 мероприятия специальных направлений (БДФ Книга, БДФ Мастерские, БДФ Образование, БДФ Школа).
Фестиваль открыла музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра. В главной роли на сцену Государственного концертного зала «Башкортостан» вышел художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Спектакль прошел в сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением главного дирижера Сергея Пащенко.
Кроме спектакля открытия, в театральной программе показали семь постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, Омска, Ульяновска. Все они являются лауреатами Большого Детского фестиваля разных лет. Спектакли увидели 5700 зрителей. Также в театральную афишу вошли шесть спектаклей театров Башкортостана.
Бесплатные показы для всей семьи прошли в кинотеатре «Родина» в рамках направлений БДФ Кино и БДФ Анимация. Зрители увидели художественные и анимационные фильмы, ставшие лауреатами Большого Детского фестиваля: киноленты «Мой дикий друг», «Хоккейные папы», Календарь ма(й)я», а также мультфильмы «Финник», «Три богатыря и Пуп Земли».
В рамках Книжных событий состоялись творческие встречи и литературные мастерские с писателями Евгенией Русиновой, Юлией Весовой, Ольгой Лишиной, иллюстратором Лесей Улановой. За два дня спикеры провели 13 мероприятий на площадках Национальной библиотеки им. Валиди. В программе были дискуссии, мастер-классы, квест, творческие встречи, поэтические мастерские. Вместе с писателями и иллюстратором ребята говорили о книгах, придумывали истории, фантазировали и открывали мир современной литературы с новой стороны.
Направление БДФ Мастерские в Уфе развернулось масштабнее обычного: впервые программа прошла на двух площадках с участием 218 детей и подростков. В интенсивной четырехдневной программе — мастер-классы по сценическому движению и танцу, работе с куклой и предметом, вокалу в драматическом театре, сценической речи и дикции, а также тренинги по психологическому жесту и темпоритму. В Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева мастер-классы провели режиссер, хореограф Анна Гилунова, композитор, музыкальный руководитель Московского Губернского театра Евгений Астафуров, режиссеры Алла Решетникова и Аделина Сапаева. В Уфимской детской филармонии с детьми работали заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Крым Дмитрий Платонов, музыкальный продюсер, композитор Юрий Смирнов, актриса, педагог по сценической речи Елена Стефанко, актер, режиссер, педагог по сценическому движению, танцу и степу Владимир Беляйкин.
Направление БДФ Образование объединило 88 менеджеров культурных институций — руководителей и специалистов театров, музеев, филармоний, библиотек, школ искусств, домов культуры.
На сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури прошла трехдневная образовательная программа БДФ Школа. Ее участниками стали 46 педагогов, режиссеров детских студий, учителей словесности, советников по воспитанию и классных руководителей, которые занимаются школьным театром. Программа включала лекции, тренинги, мастер-классы и практические занятия, посвященные ключевым вопросам работы школьного театра.
Специальный проект «ЭХО БДФ Республика Башкортостан» реализуется при поддержке правительства Республики Башкортостан. Организаторы — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр. Соорганизаторы — министерство культуры РБ, Национальный молодежный театр имени М. Карима.
Большой Детский фестиваль включен в национальный проект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры РФ.
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