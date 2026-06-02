В Уфе специальная программа «ЭХО БДФ» охватила 7 тысяч человек

В Уфе зрители посетили спектакли, художественные и анимационные фильмы, образовательные события на 11 площадках. Программа включала в себя 19 показов (БДФ Театр, БДФ Кино, БДФ Анимация) и 92 мероприятия специальных направлений (БДФ Книга, БДФ Мастерские, БДФ Образование, БДФ Школа).

Фестиваль открыла музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра. В главной роли на сцену Государственного концертного зала «Башкортостан» вышел художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Спектакль прошел в сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением главного дирижера Сергея Пащенко.

Кроме спектакля открытия, в театральной программе показали семь постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, Омска, Ульяновска. Все они являются лауреатами Большого Детского фестиваля разных лет. Спектакли увидели 5700 зрителей. Также в театральную афишу вошли шесть спектаклей театров Башкортостана.

Бесплатные показы для всей семьи прошли в кинотеатре «Родина» в рамках направлений БДФ Кино и БДФ Анимация. Зрители увидели художественные и анимационные фильмы, ставшие лауреатами Большого Детского фестиваля: киноленты «Мой дикий друг», «Хоккейные папы», Календарь ма(й)я», а также мультфильмы «Финник», «Три богатыря и Пуп Земли».