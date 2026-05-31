AY YOLA выступит на праздновании Дня эпоса «Урал-батыр» в Башкирии

7 июня в рамках празднования Дня башкирского эпоса «Урал-батыр» в Белорецком районе для гостей выступит группа AY YOLA, сообщается в официальных соцсетях коллектива.

Музыкальный коллектив, известный своим уникальным стилем, станет частью насыщенной программы.

Также в этот день в рамках праздничного мероприятия, посвящённого эпосу, состоятся посещение макама Урал-батыра, чтение детьми отрывков из эпоса «Урал-батыр», выступление ансамбля кураистов, писателей, учёных и творческих коллективов.

Праздник состоится между селом Верхний Авзян и деревней Исмакаево. Вход на мероприятие свободный.

Ранее «Башинформ» сообщал о полной программе торжеств, посвящённых Дню эпоса «Урал-батыр».