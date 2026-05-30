Директора библиотеки из Башкирии отметили на Всероссийском конкурсе

В Москве на торжественном мероприятии ко Дню библиотек отметили лучших специалистов страны, посвятивших себя сохранению культуры и исторического наследия. Директор библиотечной системы Хайбуллинского района Аксана Сынбулатова стала лауреатом в номинации «Наследие предков: за сохранение и возрождение культурных традиций и развитие духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщил глава района Рустам Шарипов.
«Аксана Сынбулатова на этом значимом событии достойно представила наш Башкортостан. Она были номинирована на престижную номинацию «Наследие предков». Это признание стало заслуженной оценкой ее многолетней работы по сохранению и возрождению самобытных культурных традиций и духовных ценностей башкирского народа», — написал Рустам Шарипов.
Ранее сообщалось, в Башкирии создано отделение Российской библиотечной ассоциации.
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