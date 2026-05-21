В Башкирии создано отделение Российской библиотечной ассоциации

Как сообщает пресс-служба минкультуры, соглашение о создании отделения подписали в Екатеринбурге в рамках Всероссийского библиотечного конгресса – XXX Ежегодной конференции РБА исполнительный директор РБА Евгения Гусева и директор Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени А.-З. Валиди Айгуль Аминева.

На сегодняшний день региональные отделения РБА работают в Волгограде, Донецке, Благовещенске, Иркутске, Севастополе, Ставрополе, Калининграде. Башкортостан вошел в сеть РБА как восьмое региональное отделение и стал первым представителем Приволжского федерального округа.

Отделение станет структурным подразделением РБА. В его задачи войдут координация взаимодействия библиотек республики с Ассоциацией, содействие в реализации совместных проектов и обеспечение правовой поддержки библиотечного сообщества Башкортостана.

Создание нового подразделения откроет дополнительные возможности для развития библиотечной сети региона. Усилится обмен опытом с библиотеками других субъектов РФ, расширится участие библиотек Башкортостана в общероссийских инициативах и программах РБА. Появится больше инструментов для решения актуальных задач, начиная от модернизации библиотечных пространств до внедрения цифровых технологий. Кроме того, станет проще объединять усилия профессионального сообщества в деле сохранения культурного и исторического наследия региона.