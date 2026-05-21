В Башкирии создано отделение Российской библиотечной ассоциации

Как сообщает пресс-служба минкультуры, соглашение о создании отделения подписали в Екатеринбурге в рамках Всероссийского библиотечного конгресса – XXX Ежегодной конференции РБА исполнительный директор РБА Евгения Гусева и директор Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени А.-З. Валиди Айгуль Аминева.
На сегодняшний день региональные отделения РБА работают в Волгограде, Донецке, Благовещенске, Иркутске, Севастополе, Ставрополе, Калининграде. Башкортостан вошел в сеть РБА как восьмое региональное отделение и стал первым представителем Приволжского федерального округа.
Отделение станет структурным подразделением РБА. В его задачи войдут координация взаимодействия библиотек республики с Ассоциацией, содействие в реализации совместных проектов и обеспечение правовой поддержки библиотечного сообщества Башкортостана.
Создание нового подразделения откроет дополнительные возможности для развития библиотечной сети региона. Усилится обмен опытом с библиотеками других субъектов РФ, расширится участие библиотек Башкортостана в общероссийских инициативах и программах РБА. Появится больше инструментов для решения актуальных задач, начиная от модернизации библиотечных пространств до внедрения цифровых технологий. Кроме того, станет проще объединять усилия профессионального сообщества в деле сохранения культурного и исторического наследия региона.
«Создание регионального отделения РБА – важный шаг для развития библиотечного дела в Башкортостане. Это позволит нам активнее интегрироваться в общероссийское профессиональное сообщество, обмениваться лучшими практиками и получать методическую поддержку на федеральном уровне. Мы рассчитываем, что новый формат сотрудничества даст импульс модернизации наших библиотек и поможет эффективнее решать задачи по сохранению и популяризации культурного наследия региона», – отметила Айгуль Рафаиловна.
Таким образом, новый этап развития библиотечной сети Башкортостана даст дополнительные возможности специалистам отрасли и сделает современные библиотечные услуги более доступными для жителей республики.
Всероссийский библиотечный конгресс – XXX конференция Российской библиотечной ассоциации проходит в Екатеринбурге с 18 по 22 мая. Конгресс объединил около 2 тысяч специалистов из 89 регионов России, а также представителей библиотечной сферы Китая, Индии, Абхазии, Азербайджана, Армении и других стран. Тема форума в этом году – «Многообразие культур. Единые ценности. Единая страна».
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