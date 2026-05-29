Сергей Безруков рассказал об уникальной находке на книжной ярмарке в Уфе

В эти дни в Башкирии проходит Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В числе именитых гостей — народный артист России и Башкортостана Сергей Безруков. Своими впечатлениями от большого книжного праздника в Уфе актер поделился в соцсетях.
«Всегда с удовольствием откликаюсь на предложения, связанные с книгами — ярмарки, выставки, встречи с писателями. Конечно, чтение — процесс интимный, предполагающий тишину и уединение, но иногда приятно и видеть единомышленников, разделяющих твое увлечение литературой.
Сегодня по приглашению Главы республики Радия Хабирова побывал на открытии четвертой международной ярмарки „Китап-Байрам“ в Уфе, что переводится как книжный праздник, праздник для читающего народа.
И чего ж здесь только нет! Все шатры и прилавки обойти, разумеется, не удалось, задержался около уникальных войлочных книг, настоящее произведение башкирских мастеров народных промыслов. А сколько детских изданий!
Собственно, для меня этот праздник начался еще вчера, когда Альфия Каримова, дочь классика башкирской литературы Мустая Карима, подарила мне сборник стихов отца. Принято с благодарностью, с огромной, огромной благодарностью!» — рассказал он своим подписчикам.
Ранее Уфа увидела Сергея Безрукова в роли Маленького принца.
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