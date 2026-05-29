Ольга Любимова направила приветствие участникам книжной ярмарки в Уфе

Министр культуры России Ольга Любимова направила приветствие участникам, организаторам и гостям IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Глава федерального ведомства отметила, что мероприятие является значимым культурным событием не только для республики, но и для всей страны.

«Его актуальность подтверждается высоким интересом общественности — в прошлом году за три дня посетителями стали более 180 тысяч человек, участие приняли представители множества издательств из разных регионов России и 4 зарубежных государств. Книжная ярмарка, главная цель которой — популяризация чтения, стала славной традицией Башкортостана.

Афиша богата мероприятиями и каждый день имеет свою тематическую направленность. Первый посвящен народному единству, тема второго дня — традиционные семейные ценности, а проблематика третьего — история России, память и уважение к прошлому. Широкая программа никого не оставит равнодушным, здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное», — подчеркнула министр.

Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» проходит на Советской площади Уфы и объединяет издателей, писателей, библиотечное сообщество, общественных деятелей и читателей из России и зарубежных стран.