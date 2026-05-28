Книга была, есть и будет всегда – Павел Астахов о «Китап-Байраме» в Уфе

На торжественном открытии ярмарки выступил общественный деятель, телеведущий, писатель, заслуженный юрист России Павел Астахов. После мероприятия Павел Астахов поделился своими размышлениями о событии:
— Книжная ярмарка «Китап-Байрам» — это лучший ответ тем, кто говорит, что к 2030 году книг в бумажном варианте не должно быть, – подчеркнул Павел Алексеевич. — Как вы обойдётесь без букваря, без азбуки, как вы обойдётесь без богослужебных книг? Книга — это наш лучший друг. Лучше читать в бумажном варианте, конечно. А писать, знаете, как приятно? Я вот жду всегда, когда моя книга выйдет: это как ребёнок, которого ты вынашивал, родил, и потом вот листаешь эти листочки, трогаешь, они шуршат. Поэтому это ощущение ничем незаменимое, это не тыкать пальцем в экран. А самые первые и главные книги — это Библия и Коран. Книга была, есть и будет всегда.
Ранее мы писали, что в Уфе начинают работу площадки IV книжной ярмарки «Китап-Байрам». По инициативе Главы региона Радия Хабирова мероприятия в 2026 году охватывают всю республику, к празднику подключились все города и районы Башкортостана.
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