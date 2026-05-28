Глава Башкирии и Мединский поделились впечатлениями о книжной ярмарке

Сегодня после открытия IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» в беседе с журналистами Глава Башкортостана Радий Хабиров и помощник президента России, председатель – первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский поделились впечатлениями от посещения площадок книжной ярмарки «Китап-байрам».
– Об этом фестивале много пишут, говорят и рассуждают. Он интересен людям. Здесь представлено большое количество книгоиздателей. И, конечно, важен тот факт, что сюда приходят люди. Мы посчитали, что каждый год посетителей становится всё больше, – сказал Радий Хабиров. – Наш фестиваль – не только про продажу книг. Здесь проходят конкурсы чтецов, встречи с писателями, презентации новых книг, творческие квесты. Такая обширная программа делает ярмарку интересной для молодых людей. Сейчас непростое время, но мы приняли решение оставить это мероприятие в нашем календаре. Очень надеемся, что он пройдёт успешно и в этот раз.
Владимир Мединский подчеркнул, почему важно читать книги.
– Без чтения человек будет другим. И он проиграет соревнование искусственному интеллекту. Это медицинский факт. Если вы хотите, чтобы ребёнок проиграл смартфону, пусть живёт там. Если вы хотите, чтобы он с ним конкурировал, у него должно быть преимущество – это воображение. Это качество развивает только чтение. Воображение порождает инициативу, предприимчивость, стремление к чему-то новому. Важно, чтобы наши дети читали, – сказал Владимир Мединский, отвечая на вопрос корреспондента "Башинформа".
В четверг в Уфе открылась IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». В этом году в мероприятии принимают участие более 80 издательств из регионов России, а также из Беларуси и Ирана.
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