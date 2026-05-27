Сергей Безруков в Уфе высказался, сможет ли ИИ заменить актера в театре

Народный артист России Сергей Безруков перед церемонией открытия специальной программы Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ» в Уфе, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что искусственный интеллект способен копировать эмоции актера в кино, но театр останется пространством живого искусства. По его словам, современные технологии уже способны воспроизводить эмоции актёров и создавать виртуальный грим, что потенциально может заменить человека в кинематографе.

«Возникает вопрос: насколько искусственный интеллект способен заменить нас в кино? Могу сказать одно — в театре это невозможно. Театр останется той зоной, где присутствует подлинная правда человеческой эмоции, где зрители могут видеть настоящие слезы живого артиста», — отметил Сергей Безруков.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Большой детский фестиваль пройдет в Уфе С 27 мая по 1 июня. Запланированы показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, отобранные детским жюри, творческие встречи с писателями, а также более 60 образовательных мероприятий. Большой детский фестиваль включен в нацпроект «Семья».