В Уфе Музей музыки имени Шаляпина посетило 35 тысяч человек

За два года работы мероприятия музея посетило более 35 000 человек, провели более 1200 экскурсий. Более 3,5 тысячи билетов купили представители молодого поколения по Пушкинской карте. За два года в музее организовали 102 «Музыкальных салона» – камерные концерты, творческие встречи, лектории, а также граммофонные вечера и кинопоказы.

Как рассказала заведующая музеем Елена Ильина, ко дню рождения музея организовали яркую праздничную программу. Гости вечера погрузились в историю становления музея, послушали концерт и смогли осмотреть уникальную экспозицию, посвященную жизни легендарного певца.

Подробно об истории создания музея и значимых событиях за прошедшие два года рассказала председатель уфимского отделения Межрегионального Шаляпинского центра, заслуженный деятель искусств РБ, научный сотрудник музея, сценарист, лектор и ведущая концертов Елена Замрий.

28-30 мая музей представит свою обширную программу на Советской площади в рамках IV Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Это в том числе выставка «Зажигающая звёзды» к 100-летию выдающегося педагога, профессора Миляуши Муртазиной. Посетители увидят, как её школа вокального мастерства взрастила не одно поколение блестящих исполнителей, чьи имена составили золотой фонд башкирской и российской культуры. Гостей площадки ждёт встреча с музыковедом и журналистом, кандидатом искусствоведения Миляушой Идрисовой – автором книги «Творчество — синоним счастья. Диалоги с профессором Миляушой Муртазиной».

Музей музыки имени Шаляпина открылся 24 мая 2024 года. За два года музей стал одним из центров музыкальной культуры республики. Это первый в Башкирии музыкально-театральный музей, посвящённый личности мирового масштаба. Благодаря использованию мультимедийных средств экскурсии привлекают в музей молодёжь. Музей активно участвует во всероссийских музейных акциях и международных фестивалях.

В 2026 году музей уже провёл две яркие выставки: ко дню рождения Ф. Шаляпина была приурочена экспозиция «Величие скульптуры: бюст эпохи» с уникальным экспонатом – бюстом молодого Шаляпина, выполненным выдающимся современным московским скульптором Василием Селивановым. Также в апреле открылась межмузейная стационарная выставка с Музеем-заповедником Абрамцево «Мамонтов+» к 130-летию с начала сотрудничества Шаляпина с Русской частной оперой Мамонтова. Коллекции из фондов Музея-заповедника «Абрамцево», а также из уфимского музея музыки, посвящённых эстетике «Мамонтовского кружка», можно и сейчас увидеть в зале «Мировая слава».