В Уфе открылась выставка самодеятельного художника Флёры Шариповой

На выставке представлены в основном картины с пейзажами природы, а также жанровые полотна, выполненные в технике масла.

Сегодня Флёра Шарипова пригласила на выставку, чтобы показать свои полотна, членов правления Союза журналистов республики, Общественной палаты РБ, а также свою подругу, народную артистку Башкортостана Зульфию Кудашеву, буквально на днях отметившую бенефисом на сцене Башгосфилармонии полувековой юбилей своего танцевального творчества.

– Я родилась и выросла в деревне Чуюнчи-Чупаново Зилаирского района, меня всегда окружала живописная природа тех мест, поэтому в моём творчестве так много природных мотивов. Нигде и никогда не училась художественному мастерству, и музыкального образования у меня нет, окончила филологический факультет БГПУ, работала преподавателем русского языка и литературы, воспитателем в детском саду, однако же вот уже много лет рисую, сочиняю песни на свои стихи и сама же исполняю их. Любовь к творчеству мне привил отец — школьный учитель математики и рисования, – рассказала Флёра Шарипова.

По её словам, она делает зарисовки на природе, фотографирует этот пейзаж, а уже дома по этим снимкам дорабатывает картину.

– В своём творчестве, через песни, стихи и картины я призываю людей видеть прекрасное в простых вещах, к позитивному отношению к жизни. Хочется, чтобы души людей наполнялись светом, добром и любовью, чтобы люди жили в любви и согласии друг с другом и с природой, умели ценить то, что есть. Своим творчеством — и художественным, и песенным, мне хочет добавить капельку света в их жизнь, дотронуться до души каждого человека, чтобы люди задумались об истинных ценностях жизни. Считаю, что у каждого человека свои задачи в этой жизни, думаю, что я нашла своё предназначение, а именно – своим творчеством через музыку, стихи и картины передавать людям свою любовь, своё видение мира.

Истоки моего творчества имеют своё начало в семье. Папа с мамой были восхитительной парой, они и ходили, держась за руку, дома постоянно звучали песни и смех. Я родилась и выросла в атмосфере любви поэтому, наверное, у меня так много стихов и песен о добрых взаимоотношениях в семье. Неважно, сколько человек послушают мои песни, прочтут стихи и увидят мои картины, главное, чтобы мои работы задели их души, чтобы люди задумались и стали на капельку чище и светлее! Я так вижу, я так понимаю, я так живу.

Флёра Шарипова — автор более 300 песен. Её композиции исполняют звёзды башкирской и татарской эстрады, на её треки снято около 25 клипов. Её творческие вечера регулярно проходят на крупных концертных площадках Уфы. Она является лауреатом всероссийского конкурса композиторов «Яшь йөрәктәр» («Молодые сердца») и популярной музыкальной премии «Болгар радиосы». Обладательница премии общественного признания «Золотая птица» XV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех».

В январе 2018 года Флёра Шарипова стала победителем проекта «Любимые художники Башкирии» в номинации «Самородки».

В октябре 2023 года в ГКЗ «Башкортостан» состоялся благотворительный концерт, посвященный поддержке участников СВО. Его своими силами организовали активисты землячества Зилаирского района. В концерте приняли участие именитые выходцы Зилаира, в том числе и Флёра Шарипова.

Как отметила ответственный секретарь Союза журналистов РБ Мавлида Якупова, Флёра Шарипова всегда готова поддержать и наш творческий союз, никогда не отказывает принять участие и украсить своими песнями проводимые Союзом журналистов мероприятия, в частности, заседания Клуба журналистов всех поколений, за что ей огромная благодарность от всех журналистов.