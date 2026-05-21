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11:43 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Уфе открылась выставка самодеятельного художника Флёры Шариповой

В творческом пространстве фирменного магазина книжного издательства «Китап» в Уфе продолжает свою работу персональная выставка известной в Башкортостане и Татарстане певицы, художницы, композитора и поэтессы, автора и исполнительницы своих песен Флёры Шариповой «Родной природы волшебство».

Фото: автор | ИА «Башинформ»
Алик Шакиров
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
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На выставке представлены в основном картины с пейзажами природы, а также жанровые полотна, выполненные в технике масла.

Сегодня Флёра Шарипова пригласила на выставку, чтобы показать свои полотна, членов правления Союза журналистов республики, Общественной палаты РБ, а также свою подругу, народную артистку Башкортостана Зульфию Кудашеву, буквально на днях отметившую бенефисом на сцене Башгосфилармонии полувековой юбилей своего танцевального творчества.

– Я родилась и выросла в деревне Чуюнчи-Чупаново Зилаирского района, меня всегда окружала живописная природа тех мест, поэтому в моём творчестве так много природных мотивов. Нигде и никогда не училась художественному мастерству, и музыкального образования у меня нет, окончила филологический факультет БГПУ, работала преподавателем русского языка и литературы, воспитателем в детском саду, однако же вот уже много лет рисую, сочиняю песни на свои стихи и сама же исполняю их. Любовь к творчеству мне привил отец — школьный учитель математики и рисования, – рассказала Флёра Шарипова.

По её словам, она делает зарисовки на природе, фотографирует этот пейзаж, а уже дома по этим снимкам дорабатывает картину.

– В своём творчестве, через песни, стихи и картины я призываю людей видеть прекрасное в простых вещах, к позитивному отношению к жизни. Хочется, чтобы души людей наполнялись светом, добром и любовью, чтобы люди жили в любви и согласии друг с другом и с природой, умели ценить то, что есть. Своим творчеством — и художественным, и песенным, мне хочет добавить капельку света в их жизнь, дотронуться до души каждого человека, чтобы люди задумались об истинных ценностях жизни. Считаю, что у каждого человека свои задачи в этой жизни, думаю, что я нашла своё предназначение, а именно – своим творчеством через музыку, стихи и картины передавать людям свою любовь, своё видение мира.
Истоки моего творчества имеют своё начало в семье. Папа с мамой были восхитительной парой, они и ходили, держась за руку, дома постоянно звучали песни и смех. Я родилась и выросла в атмосфере любви поэтому, наверное, у меня так много стихов и песен о добрых взаимоотношениях в семье. Неважно, сколько человек послушают мои песни, прочтут стихи и увидят мои картины, главное, чтобы мои работы задели их души, чтобы люди задумались и стали на капельку чище и светлее! Я так вижу, я так понимаю, я так живу.

Флёра Шарипова — автор более 300 песен. Её композиции исполняют звёзды башкирской и татарской эстрады, на её треки снято около 25 клипов. Её творческие вечера регулярно проходят на крупных концертных площадках Уфы. Она является лауреатом всероссийского конкурса композиторов «Яшь йөрәктәр» («Молодые сердца») и популярной музыкальной премии «Болгар радиосы». Обладательница премии общественного признания «Золотая птица» XV Всероссийского  конкурса деловых женщин «Успех».

В январе 2018 года Флёра Шарипова стала победителем проекта «Любимые художники Башкирии» в номинации «Самородки».

В октябре 2023 года в ГКЗ «Башкортостан» состоялся благотворительный концерт, посвященный поддержке участников СВО. Его своими силами организовали активисты землячества Зилаирского района. В концерте приняли участие именитые выходцы Зилаира, в том числе и Флёра Шарипова.

Как отметила ответственный секретарь Союза журналистов РБ Мавлида Якупова, Флёра Шарипова всегда готова поддержать и наш творческий союз, никогда не отказывает принять участие и украсить своими песнями проводимые Союзом журналистов мероприятия, в частности, заседания Клуба журналистов всех поколений, за что ей огромная благодарность от всех журналистов. 

автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
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