В Уфе прошел бенефис народной артистки Башкирии Зульфии Кудашевой

Юбиляр вышла на сцену под музыку композитора Бахти Гайсина «Зульфия», которая почти 50 лет вдохновляет её на новые свершения. В этот вечер Зульфия Идрисовна, по ее словам, «решила много не танцевать сама, а с удовольствием представила публике тех артистов, воспитанников, творческих друзей и коллег, которые продолжают жить в её танцах». За минувшие годы она успела передать свои знания и опыт молодому поколению.
Концертная программа, режиссером и сценаристом которой стала заслуженный деятель искусств Башкортостана Сулпан Аскарова, была насыщенной и познавательной: зрители узнали много интересных фактов из жизни и творчества Зульфии Кудашевой.
На юбилейном вечере особое место занимали почетные гости и поздравления. Ведущие – народный артист Башкортостана Фирдат Галеев и Луиза Нурбахтина – зачитали поздравительный адрес от Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
«Уважаемая Зульфия Идрисовна! За многие годы самобытного творчества вы внесли неоценимый вклад в развитие национальной хореографии, продвижение башкирской танцевальной культуры в Башкортостане и далеко за пределами родной республики, подготовку целой плеяды замечательных молодых танцоров. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и активного долголетия!» – говорится в поздравлении.
Слова поздравления выразила депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова. Она вручила Зульфие Кудашевой высшую награду Всемирного курултая башкир – медаль «Ал да нур сәс халҡыңа!». Эта награда – особое признание за долгую и активную работу по объединению башкир, сохранению и развитию культуры, языка и духовных ценностей.
От имени министерства культуры Республики Башкортостан и и. о. министра Фанура Шайхисламова юбиляра поздравила ведущий специалист отдела профессионального искусства Илюза Шаяхметова.
Слова поздравления прозвучали также от земляков – сибайцев, представителей Хайбуллинского района и радиоканала «Юлдаш». Заслуженный художник Башкортостана Раушания Бадретдинова подарила картину, на которой изображена танцующая Зульфия Кудашева.
Как солистка Башкирской филармонии, Зульфия Кудашева покорила сцены множества стран и континентов, выступая в Бельгии, Перу, Сирии, Турции, Швейцарии, Австрии, Германии, Голландии, Китае и Финляндии. Махмуд Эсамбаев, величайший танцовщик, патриарх хореографии, присвоил ей на I Всесоюзном фестивале эстрадного танца в Кишиневе в 1989 году титул «Мисс Фестиваль», сделав приписку – «За элегантность и обаяние».
В 50 лет она поступила на факультет хореографии Челябинской академии культуры и искусства с целью стать педагогом. «Я всю жизнь танцевала, у меня были наставники и хореографы. А потом вдруг пришло понимание, что пора обучать других», – рассказывает она.
Вечер, наполненный музыкой, танцами и поздравлениями, пролетел на одном дыхании. Зрители с особым трепетом были рады снова увидеть Зульфию Кудашеву на сцене и восхититься её талантом и грацией.
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