В Башкирии по мотивам песни группы AY YOLA создали коллекцию одежды

Сначала девочки внимательно изучали эпос, затем создали эскизы и сшили платья. От идеи до воплощения проекта прошло всего полгода. Наряды выполнены с использованием старинной техники войлоковаляния. Также в каждом костюме есть традиционные элементы: орнаменты, вышивка из бисера и монет, оборки и манжеты. Но при этом каждое из платьев получилось современным и уникальным.
Коллекцию готовятся презентовать на международном уровне.
«Мы хотим попробовать себя на международной неделе моды, которая пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Информацию о коллекции мы уже направили организаторам. Если она им понравится, обязательно примем участие», — рассказала «Башинформу» руководитель учреждения Гузель Шагиева.
Ранее «Башинформ» публиковал эксклюзивное интервью с участником коллектива, заслуженным артистом Башкортостана Русланом Шайхитдиновым, который поделился творческими планами группы.
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