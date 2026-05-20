В Башкирии по мотивам песни группы AY YOLA создали коллекцию одежды

Сначала девочки внимательно изучали эпос, затем создали эскизы и сшили платья. От идеи до воплощения проекта прошло всего полгода. Наряды выполнены с использованием старинной техники войлоковаляния. Также в каждом костюме есть традиционные элементы: орнаменты, вышивка из бисера и монет, оборки и манжеты. Но при этом каждое из платьев получилось современным и уникальным.

Коллекцию готовятся презентовать на международном уровне.

«Мы хотим попробовать себя на международной неделе моды, которая пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Информацию о коллекции мы уже направили организаторам. Если она им понравится, обязательно примем участие», — рассказала «Башинформу» руководитель учреждения Гузель Шагиева.

Ранее «Башинформ» публиковал эксклюзивное интервью с участником коллектива, заслуженным артистом Башкортостана Русланом Шайхитдиновым, который поделился творческими планами группы.