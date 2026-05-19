Группы из Башкирии номинированы на престижную музыкальную премию «Муз-ТВ»

Сразу две группы из Башкортостана — AY YOLA и «Бонд с кнопкой» из Нефтекамска — номинированы на престижную музыкальную премию «Муз-ТВ 2026. Движение».

Они претендуют на победу в категориях «Прорыв года», «Лучшая песня», «Лучшее видео», «Лучшее лирическое видео».

Голосование уже началось, и каждый может поддержать артистов.

Проголосовать можно по ссылке.

Победители будут объявлены 6 июня.

Ранее Ay Yola рассказала корреспонденту «Башинформа», боится ли «синдрома второго альбома».