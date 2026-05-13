В 2026 году Уфа получила 39 млн федеральных средств на развитие культуры

По нацпроекту «Семья» в этом году ведется масштабный ремонт Детской библиотеки № 39 Уфы. Федеральная субсидия составила 18,6 млн рублей. Общая сумма средств с учетом софинансирования из регионального и городского бюджетов — более 19 млн рублей.

Также в текущем году запланировано комплектование трех детских школ искусств столицы — № 6, № 8 имени Рафаила Касимова и Уфимской детской школы искусств имени Пегова музыкальными инструментами, оборудованием и методическими пособиями.

По федеральному проекту «Культура малой родины» в текущем году Театр юного зрителя получил федеральную субсидию в сумме около 4,7 млн рублей на создание новой постановки «Волшебное кольцо». Премьера спектакля запланирована на сентябрь 2026 года.

Также деньги направлены на создание детских культурно-просветительских центров и пополнение книжного фонда. Проекты Уфимской детской филармонии и Централизованной системы детских библиотек из представленных 675 заявок от 82 субъектов страны вошли в число победителей и получили субсидию из федерального бюджета в размере 3,8 млн рублей каждый.

В Уфимской детской филармонии будет создан Детский культурно-просветительский центр «БалалариУм». Согласно концепции запланировано семь пространств: инструментальный и вокальный коворкинги, медиалаборатория, лаборатория звука, мастерская событий, литературная гостиная и игровая зона – детствотека.

В обновлённом пространстве детского центра «Умный старт» на базе Центральной городской детской библиотеки им. Ш. Худайбердина будут работать зоны для семейного досуга: лаборатория занимательных наук, медиацентр, площадки развития талантов, зал чтения и общения. В настоящее время завершаются конкурсные процедуры, идет поставка оборудования и подготовка помещений, уточнила Айгуль Хасанова.

Ранее «Башинформ» сообщал, что музеи Башкирии приглашают на всероссийскую акцию «Ночь музеев-2026».