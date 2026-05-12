Музеи Башкирии приглашают на всероссийскую акцию «Ночь музеев-2026»

16 мая в 18.00 стартует одно из самых масштабных культурных событий года — Всероссийская музейная акция «Ночь музеев -2026» (0+). Основная тема в этом году — «Родное», акция призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов страны, показать, как местные традиции и обычаи складываются в единое культурное пространство.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры, участниками акции станут более 100 музеев Республики Башкортостан. Каждый музей региона представит свою уникальную программу мероприятий, посвященную Году большой и дружной семьи в Республике Башкортостан. Цель мероприятия — дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.

Музеи Башкортостана подготовили тематические выставки, лекции, викторины, мастер-классы, квесты, игровые программы для детей, обзорные экскурсии по музейным экспозициям, концертные программы и другие формы просветительской деятельности.

В Национальном музее Республики Башкортостан представят выставку «Сокровища музея. Ирендыкский медведь», на которой будет экспонироваться особо ценный артефакт, хранящийся в фондах музея — это золотой самородок «Ирендыкский медведь» весом в 4 кг 788 г. Самородок является национальным достоянием России и Республики Башкортостан. Посетителям расскажут о точной пробе золота «Ирендыкского медведя», результатах химического анализа и гипотезах о месте происхождения самородка.

В Нацмузее представят открытие музейного закулисья и посещение одного из запасников; игру «Что? Где? Когда?» на тему музейных экспонатов; лекции о музейных раритетах от музейных специалистов; экскурсию в темноте по залам археологии; изучение растительной клетки под микроскопом; встреча с хранителем Башкирского государственного театра кукол; спектакль «Дети войны…» от юных актёров образцового театра «РостОК»; мастер-класс по историческим бальным танцам и по народным ремеслам.

Также в этот вечер бесплатный автобус от Дома занимательных наук «Интеллектус» объединит Национальный музей РБ с Башкирским государственным художественным музеем имени М. В. Нестерова, Музеем истории города Уфы, Музеем геологии и полезных ископаемых и Домом занимательных наук «Интеллектус». Автобус будет отправляться от Национального музея РБ в 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00.

В Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова подготовили обширную программу выставок: «Русское искусство ХVIII — начала ХХ века. Живопись. Графика. Скульптура. ДПИ в собрании БГХМ им. М. В. Нестерова», «Михаил Нестеров (1862–1942)», «Давид Бурлюк (1882–1967)», «Культурный код России: очарование крестьянского мира». Выставка русской живописи, графики и ДПИ ХIХ – начала ХХ века из собрания БГХМ им. М. В. Нестерова, посвящённая Году единства народов России, «Древнерусское искусство ХV–ХIХ веков», Выставка живописи, графики и ДПИ из собрания БГХМ им. М. В. Нестерова, посвящённая Году большой и дружной семьи.

Также посетители смогут увидеть сцены из опер от «СтудОпера» под руководством Сергея Сидорова (кафедра вокального искусства УГИИ им. З. Исмагилова, концертмейстер Ксения Кирсанова); концерт вокальной музыки в исполнении солистов БГАТОиБ с участием народной артистки РБ Любови Буториной, народного артиста РБ Алима Каюмова, заслуженной артистки РБ Татьяны Мамедовой, лауреатов международных и всероссийских конкурсов Эльвины Ахметхановой, Екатерины Куликовой, Валентины Галинченко. Концерт камерно-инструментальной музыки представят артисты ГАСО РБ, лауреаты международных и всероссийских конкурсов — Ансамбль «Concordia» в составе: Марат Залаутдинов (кларнет), Ислам Алиев (кларнет) Александр Дорогов (виолончель), Шаура Сагитова (фор-но), Шаура Аширбаева (скрипка) Юлия Залаутдинова (фор-но). Ожидается творческая встреча с мастером кружевоплетения Людмилой Крыкля, мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению народной куклы «Пеленашка» под руководством Екатерины Рубенок, Арт-базар, ярмарка изделий ручной работы мастеров.

В Музее музыки имени Шаляпина состоится камерный концерт. Классические произведения русских композиторов Рахманинова, Глинки, Римского-Корсакова и других прозвучат в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ольги Фишер и Татьяны Тепловой, концертмейстер — лауреат всероссийских и международных конкурсов Карина Шайдуллина. Можно будет увидеть совместную с Музеем-заповедником «Абрамцево» выставку «Мамонтов+», созданную к 130-летию с начала сотрудничества Фёдора Шаляпина с Русской частной оперой Саввы Мамонтова.

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова в рамках акции представит обзорные экскурсии по мемориальным комнатам. В музее открыты выставки: «Светлая Пасха», «Забытая Уфа» — детских рисунков учащихся студии «Салям», «Аксаков и русские писатели: Шишков А.С., Державин Г.Р., Пушкин А.С.». В музее можно будет посетить концерт русской музыки студентов УУИ и учащихся ССМК, мастер-класс по оригами: «Сделай свой Аленький цветочек», мастер-класс по обучению старинным русским бальным танцам.

В Музее полярников им. В. И. Альбанова пройдет мастер-класс «Создаем свой оберег», мультпоказ «От „Ну, погоди!“ до современности» — любимых мультфильмов разных поколений — от классики советской анимации до новинок. Также запланированы экскурсия «По следам полярных экспедиций» и вечерний кинопоказ: «По следам двух капитанов. 100-летию экспедиции Г. Л. Брусилова 1912–1914 гг. посвящается» режиссера Ксении Корыстовой.

Льготным категориям граждан вход бесплатный, молодые люди смогут посетить многие музеи по «Пушкинской карте». Список музеев — участников акции и общая программа мероприятий опубликованы в прикрепленном файле. В программах мероприятий возможны изменения и дополнения.

Все мероприятия 0+