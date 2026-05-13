Народный поэт Башкирии Тамара Ганиева передала книги своей родной школе

Эпиграфом к мероприятию стало высказывание Тамары Ахметшарифовны «Шағирҙың аҡылы, күңеле һәм туған теленән башҡа ҡоралы юҡ» («У поэта нет иного оружия, кроме ума, сердца и родного языка»). Дети читали ее стихи, а старшее поколение пели песни на ее слова. Воспоминаниями о детских годах поделилась одноклассница Тамары Ганиевой.

К сожалению, по состоянию здоровья сама Тамара Ганиева не смогла присутствовать в мероприятиях на своей малой родине. Дочь поэтессы, заслуженный работник печати и массовой информации РБ Неля Гайнетдинова подарила родной школе мамы книги из семейной библиотеки о земле, которая ее вырастила, традициях и обычаях, передала от нее привет и добрые пожелания.

«Особую значимость визиту придала благотворительная миссия Нели Шамсутдиновны в деревне Кинзябаево. Она передала жителям деревни книги башкирских и русских писателей. Спасибо большое Неле Шамсутдиновне за щедрость и заботу о культурном наследии!» — написала глава Куюргазинского района Лира Терегулова на своей официальной странице в соцсети.

Книг дочерью Тамары Ганиевой Нелей Гайнетдиновой передано немало. В этой внушительной коллекции представлены: собрание сочинений Тамары Ганиевой на башкирском, русском и татарском языках. Это и стихи, и проза, и переводы. А также новинки Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Среди них книги известных писателей Башкортостана, таких как Зайнаб Биишева, Кадим Аралбай, Галим Хисамов, Мунир Кунафин, Камиль Зиганшин, Факия Тугузбаева, Флорид Буляков, Заки Алибаев и многих других, учебники и учебные пособия, словари на башкирском-английском-русском языках. Собраны периодические печатные издания — республиканские общественно-политические, литературные, молодёжные и детские журналы: «Агидель», «Бельские просторы», «Тамаша», «Ватандаш», «Шонкар», «Аманат», «Акбузат», а также коллекция книг классиков русской литературы: Льва Толстого, Антона Чехова, Федора Достоевского и других.