Минкульт Башкирии пригласил на Ночь музеев

16 мая по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев».
«Башкортостан не остаётся в стороне. В этом году у нас особенный формат: чтобы попасть на праздник культуры, нужно просто… больше ходить!» — написал на своих официальных страницах и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов.
Чтобы принять участие в акции «Я иду на Ночь музеев», надо:
«Я сам сегодня вышел на прогулку по улицам нашей прекрасной Уфы, чтобы подготовиться и поддержать эту замечательную инициативу. Результат — на моих часах. Присоединяйтесь! Ждём всех в музеях республики!» — написал и. о. министра.
Ранее мы публиковали программу акции «Ночь музеев-2026».
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