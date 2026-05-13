Минкульт Башкирии пригласил на Ночь музеев

16 мая по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев».

«Башкортостан не остаётся в стороне. В этом году у нас особенный формат: чтобы попасть на праздник культуры, нужно просто… больше ходить!» — написал на своих официальных страницах и. о. министра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов.

Чтобы принять участие в акции «Я иду на Ночь музеев», надо:

16 мая проходить 10 000 шагов,

показать результат на своём смартфоне, фитнес-трекере или умных часах при входе в музей,

получить бесплатный билет на «Ночь музеев» или пригласительный на посещение музея в любой удобный день года.

«Я сам сегодня вышел на прогулку по улицам нашей прекрасной Уфы, чтобы подготовиться и поддержать эту замечательную инициативу. Результат — на моих часах. Присоединяйтесь! Ждём всех в музеях республики!» — написал и. о. министра.

Ранее мы публиковали программу акции «Ночь музеев-2026».