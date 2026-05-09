В Башкирии подвели итоги международной акции «Диктант по башкирскому языку»

Первый вице-премьера правительства Башкирии Урал Кильсенбаев наградил участников и организаторов башкирского диктанта. По его словам, эта акция стала поистине народной. В 2026 году в акции приняли участие 406 536 человек — рекордный показатель.

«Наша республика остается главным центром проведения акции: в этом году более 386 тысяч человек проверили свои знания у нас. Также к акции активно присоединились более 18 тысяч человек из регионов России и свыше 1600 человек из зарубежных стран. Наша география расширилась еще больше: диктант впервые написали в Китае, Румынии и Латвии. Даже наши доблестные парни из полка „Башкортостан“, несмотря на пребывание в зоне проведения специальной военной операции, вместе приняли участие в написании диктанта», — отметил Кильсенбаев.

Ранее Башинформ сообщал, что в этом году Башкирия проводила диктант на родном языке в 12-й раз. В прошлом году к акции присоединилось более 405 тысяч участников.