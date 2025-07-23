Башкирия простилась со скрипачом и дирижером Рустэмом Сулеймановым

В Уфе простились с известным скрипачом и дирижером, уроженцем Башкортостана, в последние годы работавшим в Санкт-Петербурге, Рустэмом Сулеймановым. Прощальная панихида прошла в фойе Башкирского театра оперы и балета, где он в 2009–2010 годах был главным дирижером.

Напомним, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Рустэм Сулейманов 19 июля скоропостижно скончался в Крыму. Ему было 47 лет. Причиной смерти музыканта стало заболевание сердца.

Открыли траурную церемонию замминистра культуры Ринат Гайсин и председатель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, которые выразили слова соболезнования близким. Музыкант Ишмурат Саяхов рассказал о совместном периоде работы в Национальном симфоническом оркестре (ныне ГАСО).

Известный композитор Азамат Хасаншин, который организовал с Рустэмом немало музыкальных проектов, отметил особую культуру звука, присущую музыканту. Он обозначил его место в истории исполнительского искусства Башкортостана, отметив его глубокую связь с традициями родной земли и обращенность в будущее, к современной музыке.