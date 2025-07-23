Башкирия простилась со скрипачом и дирижером Рустэмом Сулеймановым

В Уфе простились с известным скрипачом и дирижером, уроженцем Башкортостана, в последние годы работавшим в Санкт-Петербурге, Рустэмом Сулеймановым. Прощальная панихида прошла в фойе Башкирского театра оперы и балета, где он в 2009–2010 годах был главным дирижером.
Напомним, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Рустэм Сулейманов 19 июля скоропостижно скончался в Крыму. Ему было 47 лет. Причиной смерти музыканта стало заболевание сердца.
Открыли траурную церемонию замминистра культуры Ринат Гайсин и председатель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, которые выразили слова соболезнования близким. Музыкант Ишмурат Саяхов рассказал о совместном периоде работы в Национальном симфоническом оркестре (ныне ГАСО).
Известный композитор Азамат Хасаншин, который организовал с Рустэмом немало музыкальных проектов, отметил особую культуру звука, присущую музыканту. Он обозначил его место в истории исполнительского искусства Башкортостана, отметив его глубокую связь с традициями родной земли и обращенность в будущее, к современной музыке.
Теплыми воспоминаниями поделились известный кураист Юлай Гайнетдинов, который жил по соседству с семьей Сулеймановых, друзья музыканта — пианист Марат Губайдуллин, журналист Лейла Аралбаева. «Для меня он навсегда останется выдающейся личностью. Каждый его жест был наполнен содержанием», – подчеркнул Марат и отдельно охарактеризовал разные грани своего друга — скрипач, дирижер, музыкант-романтик. Добрые слова о своем коллеге сказали известные солисты оперного театра Идрис Газиев, Альфия Каримова и Ильгам Валиев, который назвал Рустэма «фанатом ремесла».
Слова благодарности своему педагогу Рустэму Салиховичу выразил один из его учеников из Уфимского училища искусств.
Сестра покойного Ляйсан Мазитова поделилась воспоминаниями детства и поблагодарила от имени семьи и. о. руководителя администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова, министерство культуры и лично министра Амину Шафикову и ее заместителя Рината Гайсина. Отметим, что все расходы по транспортировке тела из Ялты и похоронам взял на себя региональный минкульт.
Талантливого сына башкирской земли проводили в последний путь аплодисментами и игрой духового оркестра. Музыканта предадут земле сегодня на родине матери в деревне Нижнеяикбаево Баймакского района Башкирии.
Рустэм Сулейманов родился в Стерлитамаке. С детства самым любимым его занятием был просмотр по телевизору оркестровых концертов. При переезде в столицу республики 5-летний мальчик поставил родителям условие: «Я поеду в Уфу, если вы отдадите меня учиться на скрипке». Неординарные способности в нем сразу заметил профессор Уфимского института искусств Александр Абрамович Шисман. Увидев Рустэма еще маленьким мальчиком, он отметил, что у него есть свой выразительный голос. Во время обучения в Средней специальной музыкальной школе (ныне колледж) и затем в вузе педагог сумел огранить природный дар, сделав из Рустэма блестящего музыканта.
Второе высшее образование Рустэм получил в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, где освоил профессию дирижера в классе Равиля Мартынова. После учебы Рустэм Сулейманов был артистом Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии, с которым объездил многие страны мира.
Рустэм Сулейманов оставил в истории исполнительского искусства Башкортостана яркий след как человек, который любил и открывал музыку тысячам людей. В 2009 году по приглашению республики он возглавил симфонический оркестр Башкирского театра оперы и балета, в 2012–2014 годах был художественным руководителем и главным дирижёром Национального симфонического оркестра РБ. Он значительно поднял исполнительский уровень коллектива, ввел в репертуар много не исполнявшейся в Уфе ранее музыки, сделал новые записи. Он умел находить интересные сочинения, организовывать содержательные музыкальные проекты, был первым интерпретатором многих произведений башкирских композиторов. Провел первый в истории республики симфонический опен-эйр «Рождённые в Башкортостане» в Уфимском амфитеатре, ставшем впоследствии традиционным местом проведения симфоночи в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Выступал с лекциями, концертами, организовывал перформансы, писал статьи, всю жизнь был настоящим музыкальным подвижником. В 2019 году в ГКЗ «Башкортостан» презентовал электро-оркестр «Frisson».
После отъезда из Уфы работал в симфоническом оркестре Анкары. Потом вернулся в город своей молодости — Санкт-Петербург, где трудился скрипачом в оркестре, выступал также с квартетом. В родную Уфу приезжал выступать как скрипач в составе камерных ансамблей. В марте 2024 года во время страшного теракта был в «Крокус Сити Холле», но смог эвакуироваться.
У Сулейманова всегда были интересные музыкальные идеи, дар музыкального критика, умение облечь свои мысли в афористичную форму. Вот несколько его цитат:
Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе скончался известный оперный певец Салих Сулейманов и молодой хореограф Сарьян Сулейманов.
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