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14:34 (UTC+5), 23 Июля 2025

Башкирия простилась со скрипачом и дирижером Рустэмом Сулеймановым

Талантливого сына башкирской земли проводили в последний путь долгими аплодисментами. Рустэм Сулейманов будет похоронен рядом с родителями и братьями в Баймакском районе.

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Георгий Шишкин архив ИА «Башинформ»
Фото: Георгий Шишкин | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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В Уфе простились с известным скрипачом и дирижером, уроженцем Башкортостана, в последние годы работавшим в Санкт-Петербурге, Рустэмом Сулеймановым. Прощальная панихида прошла в фойе Башкирского театра оперы и балета, где он в 2009–2010 годах был главным дирижером.

Напомним, лауреат Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича Рустэм Сулейманов 19 июля скоропостижно скончался в Крыму. Ему было 47 лет. Причиной смерти музыканта стало заболевание сердца. 

Открыли траурную церемонию замминистра культуры Ринат Гайсин и председатель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, которые выразили слова соболезнования близким. Музыкант Ишмурат Саяхов рассказал о совместном периоде работы в Национальном симфоническом оркестре (ныне ГАСО).

Известный композитор Азамат Хасаншин, который организовал с Рустэмом немало музыкальных проектов, отметил особую культуру звука, присущую музыканту. Он обозначил его место в истории исполнительского искусства Башкортостана, отметив его глубокую связь с традициями родной земли и обращенность в будущее, к современной музыке.

Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Шаура Гаппасова предоставлено "Башинформу"
Фото: Шаура Гаппасова | предоставлено "Башинформу"
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Теплыми воспоминаниями поделились известный кураист Юлай Гайнетдинов, который жил по соседству с семьей Сулеймановых, друзья музыканта — пианист Марат Губайдуллин, журналист Лейла Аралбаева. «Для меня он навсегда останется выдающейся личностью. Каждый его жест был наполнен содержанием», – подчеркнул Марат и отдельно охарактеризовал разные грани своего друга — скрипач, дирижер, музыкант-романтик. Добрые слова о своем коллеге сказали известные солисты оперного театра Идрис Газиев, Альфия Каримова и Ильгам Валиев, который назвал Рустэма «фанатом ремесла».

Слова благодарности своему педагогу Рустэму Салиховичу выразил один из его учеников из Уфимского училища искусств. 

Сестра покойного Ляйсан Мазитова поделилась воспоминаниями детства и поблагодарила от имени семьи и. о. руководителя администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова, министерство культуры и лично министра Амину Шафикову и ее заместителя Рината Гайсина. Отметим, что все расходы по транспортировке тела из Ялты и похоронам взял на себя региональный минкульт.

Талантливого сына башкирской земли проводили в последний путь аплодисментами и игрой духового оркестра. Музыканта предадут земле сегодня на родине матери в деревне Нижнеяикбаево Баймакского района Башкирии.

Видео: Шаура Гаппасова
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Рустэм Сулейманов родился в Стерлитамаке. С детства самым любимым его занятием был просмотр по телевизору оркестровых концертов. При переезде в столицу республики 5-летний мальчик поставил родителям условие: «Я поеду в Уфу, если вы отдадите меня учиться на скрипке». Неординарные способности в нем сразу заметил профессор Уфимского института искусств Александр Абрамович Шисман. Увидев Рустэма еще маленьким мальчиком, он отметил, что у него есть свой выразительный голос. Во время обучения в Средней специальной музыкальной школе (ныне колледж) и затем в вузе педагог сумел огранить природный дар, сделав из Рустэма блестящего музыканта.

Второе высшее образование Рустэм получил в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, где освоил профессию дирижера в классе Равиля Мартынова. После учебы Рустэм Сулейманов был артистом Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии, с которым объездил многие страны мира.

Рустэм Сулейманов оставил в истории исполнительского искусства Башкортостана яркий след как человек, который любил и открывал музыку тысячам людей. В 2009 году по приглашению республики он возглавил симфонический оркестр Башкирского театра оперы и балета, в 2012–2014 годах был художественным руководителем и главным дирижёром Национального симфонического оркестра РБ. Он значительно поднял исполнительский уровень коллектива, ввел в репертуар много не исполнявшейся в Уфе ранее музыки, сделал новые записи. Он умел находить интересные сочинения, организовывать содержательные музыкальные проекты, был первым интерпретатором многих произведений башкирских композиторов. Провел первый в истории республики симфонический опен-эйр «Рождённые в Башкортостане» в Уфимском амфитеатре, ставшем впоследствии традиционным местом проведения симфоночи в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Выступал с лекциями, концертами, организовывал перформансы, писал статьи, всю жизнь был настоящим музыкальным подвижником. В 2019 году в ГКЗ «Башкортостан» презентовал электро-оркестр «Frisson».

личный архив предоставлено ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
архив ИА "Башинформ"
Фото: личный архив | предоставлено ИА "Башинформ"
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После отъезда из Уфы работал в симфоническом оркестре Анкары. Потом вернулся в город своей молодости — Санкт-Петербург, где трудился скрипачом в оркестре, выступал также с квартетом. В родную Уфу приезжал выступать как скрипач в составе камерных ансамблей. В марте 2024 года во время страшного теракта был в «Крокус Сити Холле», но смог эвакуироваться.

У Сулейманова всегда были интересные музыкальные идеи, дар музыкального критика, умение облечь свои мысли в афористичную форму. Вот несколько его цитат:

  • «Музыкант должен быть искренним, открытым, честным, и с собой, и со зрителем, и с композитором».
  • «Непрофессионализм — самое жуткое качество человека. Когда человек живёт и ничего не делает для того, чтобы сделать лучше».
  • «Состояние счастья быстро улетучивается. Это чувство мимолетно — как ветерок, как бабочка, я иногда его вижу. Например, я его поймал, когда дирижировал „Весну священную“ Стравинского и понял, что через полчаса уже все закончится...» 
  • «Только искусство спасёт мир, больше ничего. Только любовь и искусство».
  • «Если бы у меня была свобода, я бы играл только Моцарта. Начиная от первой ноты до Реквиема, который он сочинял уже на смертном ложе».

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе скончался известный оперный певец Салих Сулейманов и молодой хореограф Сарьян Сулейманов.

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