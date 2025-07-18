Актриса из Уфы снялась в сериале «Три сестры»

В центре сюжета комедии владелица ювелирного бизнеса Татьяна (Лариса Гузеева), которая в качестве сувенира из отпуска привозит массажиста на 20 лет моложе себя (Павел Деревянко). И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери Татьяны подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть матери глаза на правду. Но нужна ли она женщине, которая просто хочет быть счастливой?

Одну из ролей второго плана в сериале исполнила 25-летняя восходящая звезда российского кинематографа Рината Тимербаева. На ее счету уже несколько успешных работ в кино, включая главную роль в сериале «Красная поляна». В «Трех сестрах» молодая актриса из Уфы появится в роли дизайнера Ксении.

«Моя героиня — модница, знает, что она красива, знает, как обольстить мужчину, но ей хочется настоящей любви, поэтому она будет за нее бороться теми методами, которыми умеет, — рассказывает Рината Тимербаева. — К сожалению, во время съемок не удалось познакомиться с Ларисой Гузеевой, а с Павлом Деревянко успели пообщаться, когда были оба на гриме, очень открытый и добрый, много шутил и во время мотора подсказывал и помогал».

Рината Тимербаева — выпускница уфимской детской школы телевидения «Телешко». В 2018 году, окончив школу, переехала в Москву. Не поступив с первого раза в театральный, Рината отправилась учиться на журналиста, но не оставляла попыток стать актрисой. С третьего раза ей удалось поступить в Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. В Северной столице актриса продолжает жить и по сей день, сообщили в пресс-службе ТНТ.

«Не скажу, что регулярно приезжаю в Уфу, — признается Рината Тимербаева, — но стараюсь раз в полгода увидеться с родственниками и друзьями. Обычно я приезжаю на неделю и стараюсь провести время с семьей, но иногда получается прогуляться по центру, набережной. Если позволит погода, постараюсь съездить на сплав по реке Инзер».

Ранее режиссер из Уфы Урал Сафин снял комедийный сериал для ТНТ.