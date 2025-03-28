Глава Башкирии поздравил Айрата Ахметшина с премией «Золотая маска».

«По-настоящему выдающееся событие в культурной жизни республики. Артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин получил спецпремию „Золотая маска“ — „За выдающийся вклад в развитие театрального искусства“ по итогам 2023–2024 года», — написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Всего лауреатами стали 14 человек, в том числе такие известные деятели культуры, как Никита Михалков, Марина Неелова, Марк Розовский, Евгений Стеблов и другие.

«Театру кукол Айрат Акрамович отдал 59 (!) лет, — поделился Глава республики. — Восхищаюсь и поздравляю с этой победой! И приглашаю в театр всех зрителей, маленьких и взрослых».

Ранее «Башинформ» сообщал, как прошло вручение премии в Москве.