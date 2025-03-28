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28 Марта , 07:01

Артисту Башкирского театра кукол вручили «Золотую маску»

пресс-служба театра
Фото:пресс-служба театра

27 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения специальных премий «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России» по итогам сезона 2023-2024. Лауреатами номинаций стали 12 выдающихся деятелей искусства России, в числе которых – артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин.

Сопровождал Айрата Ахметшина на вручении директор Башкирского государственного театра кукол, заслуженный деятель искусств РБ Альберт Имамутдинов.

«Это поистине историческое событие не только для нашего театра, но и для всей нашей республики – наш блистательный артист, легендарный кукольник удостоен премии «За выдающийся вклад в развитие искусства»,— отметил Альберт Имамутдинов. — Айрат Акрамович Ахметшин — наша гордость, кукольник от Бога. Каждый, кому хоть раз посчастливилось видеть, как он фактически "оживляет" кукол, невольно становится свидетелем волшебства, свидетелем одухотворения неживой материи! Айрат Акрамович и есть самый настоящий волшебник! Не зря в спектакле «Волшебник Изумрудного города» мы доверили ему роль Гудвина, эта роль – настоящий бенефис Ахметшина, где он работает и с тростевой куклой, и с планшетной, и в маске… Я восхищаюсь и горжусь, что мы живем в одно время с таким удивительным Артистом. Айрат Ахметшин – самый главный чародей нашего театра, и нам всем надо брать с него пример!»

Как рассказали в пресс-службе театра, Айрат Ахметшин служит в Башкирском театре кукол уже 58 лет. За годы работы в театре кукол Айратом Ахметшиным создана целая галерея выдающихся ролей, ставших классикой кукольного театрального искусства: Ангел «Д» в спектакле «Божественная комедия» (И. Шток), Кулубек в «Белом пароходе» (Ч. Айтматов), Гермес в «Не бросай огонь, Прометей» (М. Карим), Диктатор в «Коня Диктатору!» (М. Карим), Рама в «Индийской легенде» (Н. Гусева, С. Потабенко), Волк в «Золотом цыплёнке» (В. Орлов), «Школа Пешехода» (Доктор Укольчиков), «Кот в сапогах» (Людоед), «Волшебник изумрудного города» (Гудвин), «Красная Шапочка» (Волк), «Коза-дереза» (Медведь), «Сабантуй» (Хан). В иммерсивном спектакле «Удивительное путешествие во времени», в котором зрители погружаются в богатейшую историю Башкирского театра кукол, Айрат Ахметшин сыграл самого себя.

Помимо Айрата Ахметшина, обладателями специальной премии в сезоне 2023/2024 стали председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, актриса Московского театра «Современник» Марина Неёлова, президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ Борис Бланк, художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Александр Титель, актеры Евгений Стеблов, Владимир Уваров, Ирина Ситнова и Наталья Тенякова. Число лауреатов также пополнили Юрий Александров, основатель и художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и сценограф Александр Орлов, основатель и художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.

Премия и фестиваль «Золотая маска» проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Автор:Лейла Аралбаева
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