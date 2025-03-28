Артисту Башкирского театра кукол вручили «Золотую маску»

27 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения специальных премий «Золотая маска» – «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России» по итогам сезона 2023-2024. Лауреатами номинаций стали 12 выдающихся деятелей искусства России, в числе которых – артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин.

Сопровождал Айрата Ахметшина на вручении директор Башкирского государственного театра кукол, заслуженный деятель искусств РБ Альберт Имамутдинов.

«Это поистине историческое событие не только для нашего театра, но и для всей нашей республики – наш блистательный артист, легендарный кукольник удостоен премии «За выдающийся вклад в развитие искусства»,— отметил Альберт Имамутдинов. — Айрат Акрамович Ахметшин — наша гордость, кукольник от Бога. Каждый, кому хоть раз посчастливилось видеть, как он фактически "оживляет" кукол, невольно становится свидетелем волшебства, свидетелем одухотворения неживой материи! Айрат Акрамович и есть самый настоящий волшебник! Не зря в спектакле «Волшебник Изумрудного города» мы доверили ему роль Гудвина, эта роль – настоящий бенефис Ахметшина, где он работает и с тростевой куклой, и с планшетной, и в маске… Я восхищаюсь и горжусь, что мы живем в одно время с таким удивительным Артистом. Айрат Ахметшин – самый главный чародей нашего театра, и нам всем надо брать с него пример!»