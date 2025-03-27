В Башкирии может появиться еще один театральный фестиваль, учредителями которого выступят министерство культуры и партия «Единая Россия». Идею об организации полноценного фестиваля из спектаклей, поставленных в рамках проекта «Культура малой Родины», высказал председатель Общественного совета проекта Александр Кузьменко.

— На Театральном декаднике, который проходит сейчас в Уфе, уровень спектаклей с каждым годом становится лучше и выше. По этому направлению у нас может получиться полноценный фестиваль министерства культуры и партии «Единая Россия», — сказал Александр Кузьменко. — Если мы раньше мечтали о том, чтобы наши спектакли выезжали куда-то на фестивали, то сегодня они номинируются на «Золотую маску», причём по нескольким позициям. Подтверждением моих слов также являются заполненные залы. Также мы видим, что очень нужно приглашать критиков. Коллективам важно, чтобы они услышали мнение профессионалов о своей работе, правильно ли они двигаются, то ли они делают. Раньше после фестиваля «Театральная весна» всегда было обсуждение, где присутствовали критики, режиссёры, представители других коллективов. Это подтягивает, дает дух соревнования, возможность обратить внимание на достижения и ошибки других театров.

Очередное заседание по проекту «Культура малой Родины» состоялось 27 марта, во Всемирный день театра. Его провела депутат Госдумы, региональный куратор проекта Эльвира Аиткулова.

«Сегодня на отчете правительства республики в Госсобрании премьер-министр Андрей Назаров сказал, что по количеству посещений культурных учреждений Республика Башкортостан занимает 2-е место после Москвы, обгоняя даже культурную столицу Санкт-Петербург. В этой общей копилке – и наши обновлённые в рамках проекта „Культура малой Родины“ дома культуры, наши обновлённые театры. Зрителям хочется приходить в отремонтированные дома культуры и театры, поэтому, конечно, вклад нашего партийного проекта достаточно весомый», — отметила Эльвира Аиткулова.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова напомнила, что республика принимает участие в программе с 2017 года. За эти годы по проекту было получено почти 360 млн средств, из них порядка 100 млн рублей — по программе «Театры – детям» и «Театры малых городов». За время реализации проекта в Башкирии создан 101 спектакль.

«Спектакли, которые появляются на средства этой программы, всегда отличаются особым качеством, поскольку мы имеем возможность их технически приукрасить и можем привлечь те команды, которые делают хорошие постановки. Дело не в том, что у нас в театрах слабые коллективы, просто когда появляется новый взгляд, свежее дыхание — смотрится и воспринимается совершенно по-другому. Возможность привлекать режиссёров, постановщиков из других театров способствует появлению совершенно нового уникального продукта», — пояснила министр культуры.

Амина Шафикова отметила, что из поставленных в Башкирии 101 спектакля 45 — это спектакли для детей, для семейного просмотра.

«Это немаловажно, поскольку мы сегодня говорим о воспитании молодого поколения, детей. В рамках этой программы у нас появляется патриотический контент, основанный на традиционных ценностях. Кроме того, абсолютное большинство постановок, которые были в рамках этой программы, становятся участниками фестивалей, постоянно заявляются и оказываются в числе победителей. Из последнего — „Гроза“ Стерлитамакского русского драматического театра номинирована сейчас на „Золотую маску“. Это важно, показательно для программы „Культура малой Родины“, — подчеркнула Амина Шафикова. — У нас есть добрая традиция проводить декадники, и не стыдно показать те спектакли, которые появились в результате реализации этой программы, столичному зрителю. Показы традиционно ожидаемы, даже для самих театральных коллективов: приехать сюда, побыть в Уфе, посмотреть друг на друга, узнать, кто какой спектакль поставил, — это подстёгивает. Это своего рода небольшой фестиваль, в рамках которого театры учатся друг у друга, подсматривают какие-то новшества».

Министр культуры отметила, что в этом году в рамках программы «Культура малой Родины» будет поставлено 9 новых спектаклей.

В завершение заседания директора театров республики и представители Аскинского и Кугарчинского районов были награждены благодарственными письмами.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе начинается Театральный декадник. Зрители столицы могут увидеть яркие постановки прошлого сезона и премьерные спектакли театров Башкортостана, поставленные в рамках проектов «Театры малых городов» и «Театры — детям» проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».