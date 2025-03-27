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27 Марта , 11:17

Исполнители башкирского хита Хомай поблагодарили казахстанцев за поддержку

соцсети
Фото:соцсети

Музыканты башкирской группы Ay Yola, исполнившие башкирский хит «Хомай», поблагодарили казахстанцев за поддержку. Об этом сообщает казахское издание Tengri Life.

Напомним, трек «Хомай», посвященный одному из главных персонажей башкирского народного эпоса «Урал-батыр», стал невероятно популярным в Казахстане и странах Средней Азии, набрав многомиллионные просмотры. Кроме того, в разных соцсетях идет активное обсуждение песни. Слушатели из Казахстана назвали это явление хорошим культурным взаимообменом. Некоторые казахские слушатели предположили, что феномен песни в том, что ее исполняет очень красивая девушка.

В благодарность за поддержку музыканты Ay Yola исполнили кюй Курмангазы «Балбырауын». Видео появилось в соцсетях одного из музыкантов. «Огромная благодарность казахскому народу. Это реальная поддержка по-братски!» — подписал автор видео.

Ранее «Башинформ» сообщал, что башкирский альбом на основе эпоса «Урал-батыр» выходит на российском лейбле. В команде создателей альбома — заслуженный артист Башкортостана, лауреат республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича, основатель и солист этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов (вокал, курай), обладательница гран-при международного конкурса «Вдохновение», участница шоу «Песни» на ТНТ, сонграйтер и вокалистка, сотрудничающая с крупными российскими лейблами, лицо и голос проекта Musume Адель Шайхитдинова (вокал, гитара, домбра) и Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз): известный DJ, входящий в Top-30 Djs Russia, ведущий радио-шоу Electroshock на радио Maximum (Москва), музыкант, звукорежиссёр и DJ Ruslan Sever.

Автор:Лейла Аралбаева
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