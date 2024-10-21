Новости Башкортостана и Уфы
Культура
21 Октября 2024, 22:14

Театр из Башкирии со спектаклем по Мустаю Кариму примет участие в фестивале

пресс-служба Салаватского драматического театра
Фото:пресс-служба Салаватского драматического театра

Спектакль «Ярлыҡау» («Помилование», 12+) Салаватского государственного башкирского драматического театра приглашен на VI межнациональный театральный фестиваль «Сообщение», который пройдет в Кудымкаре с 22 по 27 октября.

Спектакль, поставленный режиссером Ильсуром Казакбаевым в жанре баллады, будет представлен 23 октября на сцене Коми-Пермяцкого национального драматического театра. По итогам показов жюри, состоящее из известных театральных критиков, определит обладателя гран-при фестиваля и победителей в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа режиссёра».

– Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, сохраняя прочную связь с народной традицией, с радостью приглашает к театральному диалогу национальные театры России и зарубежья. Ведь каждый спектакль — это новое послание, сообщение зрителю. И оно становится более понятным, если звучит на родном языке, – говорит заслуженный работник культуры РФ, директор фестиваля «Сообщения», директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин. – Учреждениям культуры в нашей стране, а особенно национальным театрам, необходимо более тесно взаимодействовать друг с другом. Мы должны работать сообща, обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Наш фестиваль станет одной из площадок для этого. Смею надеяться, что он будет интересен и зрителю. Это возможность увидеть театры из разных концов страны.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи, семинары, круглые столы, выставки и экскурсии по Коми-Пермяцкому округу с посещением объектов культурного и исторического наследия, а также знакомство с культурой и традициями коми-пермяцкого народа.

Фестиваль организован при поддержке администрации губернатора Пермского края и министерства культуры Пермского края.

Спектакль «Помилование» имеет уже свою фестивальную историю:

  • участник VIII Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» (Уфа, 2024 г.), победитель в двух номинациях:
    — «Современное решение национальной классики».
    — «За глубокий психологизм образа Бурёнкина» — народный артист РБ Якуп Шарипов;
  • гость XXI Фестиваля театров малых городов России (Уфа, 2024 г.);
  • участник Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» (Грозный, 2024 г.).

Как пояснили в пресс-службе, Салаватский театр в этом фестивале примет участие во второй раз. В 2023 году коллектив представил постановку Ильсура Казакбаева «Беруши» по пьесе Олжаса Жанайдарова и стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль». Лиана Нигматуллина, удостоенная награды за лучшую мужскую роль, привнесла в свою игру невероятную силу и харизму, смогла воплотить образ Сергеева с особой тонкостью и глубиной. Отзывы зрителей и критиков подтверждают, что работа актрисы запомнилась многим.

Автор:Лейла Аралбаева
