В учреждениях культуры Башкирии отмечают Международный день музыки

1 октября отмечается Международный день музыки. В этом году мир празднует его в 49-й раз. Напомним, с предложением о создании праздника к ООН в 1973 году обратился композитор Дмитрий Шостакович. Идею поддержал скрипач и дирижёр Иегуди Менухин, председатель Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

В этот день учреждения культуры республики подготовили насыщенную программу мероприятий, сообщает пресс-служба минкультуры. Госоркестр РБ в ГКЗ «Башкортостан» представит симфоническую программу под управлением дирижера Дмитрия Юровского (Россия – Германия). Слушатели проникнутся героическим контекстом второй симфонии Людвига ван Бетховена и величием человеческого духа в героико-эпической пятой симфонии Сергея Прокофьева.

На сцене Башкирского театра оперы и балета представят оперу Чайковского «Евгений Онегин» по знаменитому роману в стихах Пушкина. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик спектакля – начальник Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, заслуженный артист РБ, полковник Азат Шахмухаметов. Режиссёр-постановщик – Ляйсан Сафаргулова, художник-постановщик – заслуженный артист Башкортостана Иван Складчиков.

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова подготовила премьеру программы «Венок Пушкину». Концерт представит гордость башкирского музыкального искусства – Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. В честь великого поэта прозвучит Концерт для хора Г.В. Свиридова «Пушкинский венок», а также произведения русских композиторов на стихи А. Пушкина. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат государственной республиканской премии им. Ш. Бабича Алсу Хасбиуллина. Хормейстер – лауреат международных конкурсов Гузель Бадретдинова, концертмейстер – лауреат международных конкурсов Камилла Зеленина.

1 октября в Сибайском колледже искусств имени К. А. Валеева состоится концерт «Осень музыкой звучала». В программе концерта прозвучат произведения башкирских, русских и зарубежных композиторов – Нура Даутова, Халика Заимова, Тагира Каримова, Рустема Яхина и других.

В Малом зале Салаватского музыкального колледжа пройдет концертная программа, посвященная Дню пожилых и Дню музыки, с приглашением ветеранов колледжа под названием «Музыки прекрасной звуки». Октябрьский музыкальный колледж приглашает студентов колледжей и ветеранов колледжа на концерт коллективов и солистов «Музыкальная перемена».

В День музыки в преддверии старта нового телесезона в Музее музыки имени Ф. Шаляпина детско-юношеский телеканал «Тамыр» проводит концерт лауреатов телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». В исполнении детей прозвучат произведения Хусаина Ахметова, Наримана Сабитова, Рауфа Муртазина, Рафаила Касимова, Светланы Шагиахметовой, Ильдара Хисамутдинова, Урала Идельбаева.