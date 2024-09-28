Ансамбли танца Башкирии и Татарии впервые провели совместный концерт

В ГКЗ «Башкортостан» состоялся совместный концерт государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и государственного ансамбля песни и танца РТ.

Танцевальные коллективы двух республик провели совместный концерт впервые. Он состоялся в рамках фестиваля хореографического искусства народов России «Танец — душа народа», сообщили в пресс-службе ансамбля имени Файзи Гаскарова.

Ансамбли из Уфы и Казани объединяет личность основателя и первого художественного руководителя ансамбля народного танца РБ Файзи Гаскарова. Он несколько лет работал балетмейстером ансамбля песни и танца Татарской АССР. Файзи Гаскаров поставил для него множество ярких хореографических композиций — «Зятек» («Җизнәкәй»), «Шома бас», «На посиделках» («Аулакөй»), и другие.

Концерт открылся башкирским княжеским танцем «Тарханы». Гаскаровцы представили композиции из золотого фонда наследия Файзи Гаскарова — «Проказницы», старинный танец с ведром, «Семь девушек», «Косари» и др.

Во втором отделении концерта на сцену вышли гости из соседней республики. Ансамбль из Татарии открыл программу композицией «Гармун-гармун» и представил уфимскому зрителю яркие хореографические, вокальные и инструментальные композиции: «Сармановский хоровод», «Джигитовка», «Райхан» и другие. В репертуаре ансамбля — песни и сказания, танцы и легенды, лирические поэмы и шуточные зарисовки, спектакли и народные мюзиклы.

В финале артисты двух творческих коллективов закружились в хороводе дружбы, исполнив вокально-хореографическую композицию, в которую были включены башкирская «Гульназира» и татарская «Апипа».

6 ноября в рамках фестиваля зрители смогут увидеть совместное выступление ансамбля имени Файзи Гаскарова с государственным академическим заслуженным ансамблем танца Дагестана «Лезгинка».

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