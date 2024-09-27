В Уфе начались гастроли Театра кукол имени Сергея Образцова

В Башкирском государственном театре кукол торжественно открылись гастроли легендарного Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Уфимские зрители смотрят лучшие постановки – «Необыкновенный концерт», «Конёк-горбунок», «Волшебная лампа Аладдина». Также состоится мастер-класс артистов, рассказали в пресс-службе театра.

– Жителям республики представилась прекрасная возможность, не покидая Башкортостан, увидеть легендарные спектакли из золотого фонда театра кукол имени Сергея Образцова. Выражаем благодарность нашим коллегам за то, что приняли приглашение и приехали к нам. Это большой подарок Уфе, которая в этом году отмечает 450-летие со дня образования, – отметила главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и творческих проектов министерства культуры Зульфия Мингазова.

– Когда нам предложили приехать в Уфу, мы долго не думали. В столице Республики Башкортостан не были давно. Первые гастроли состоялись 25 лет назад, а последний раз приезжали лет 15 назад. Поэтому нынешние гастроли – большое событие и для нас. За последние несколько лет наш театр стал одним из самых посещаемых в Москве. Мы часто идем на эксперименты, при этом сохраняя традиции, – рассказала замдиректора театра им. Образцова Наталия Афанасьева.

Заслуженные артисты Российской Федерации Андрей Нечаев и Александра Горбунова рассказали о спектаклях, репертуарной политике театра, о своей насыщенной творческой жизни. Актриса Александра Горбунова отметила, что начинала свой актёрский путь ещё в те времена, когда театром руководил Сергей Владимирович Образцов и работал актёром народный артист СССР Зиновий Гердт. О том, каким важным культурным событием стал приезд главного театра кукол страны в Уфу, рассказал директор театра Альберт Имамутдинов:

– Вдвойне радостно принимать театра кукол имени Сергея Образцова в нашем обновленном здании. Символично, что после завершения реконструкции наши первые гости – самый главный кукольный театр страны, который задает тренды и направления. Хочу отметить, что театр кукол – особое искусство. Маленький зритель, приходя сюда на свои первые спектакли, влюбляется в театр. Сейчас у нас больше возможностей для творчества – есть большой зал на 300 мест, малый на 135 мест, амфитеатр, который позволяет расширить репертуарную политику. Недавно прошла премьера спектакля уличного формата и вызвала широки отклик у зрителей.

С прославленным коллективом Башкирский театр кукол связывает большая дружба. Ученик Сергея Образцова Владимир Штейн в 70-е годы работал в Башкирском государственном театре кукол главным режиссёром и вывел театр на новый уровень, поставив легендарные спектакли для взрослых «Божественная комедия», «Белый пароход», «Галима» и другие, что сделало башкирский театр кукол известным не только в республике, но и далеко за её пределами и за пределами Советского Союза. И во время масштабной реконструкции Башкирского театра кукол директор Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова Елена Булукова выступала амбассадором и рассказывала о преображении Башкирского театра кукол в своих социальных сетях.

В малом зале БГТК состоялся круглый стол с участием директоров театров кукол России, посвящённый организации и проведению театральных фестивалей. В нём приняли участие директор Оренбургского государственного областного театра кукол Наталья Круглова, директор Владимирского областного театра кукол Ирина Попова, заместитель директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова Наталия Афанасьева, а по видеосвязи подключилась директор Чувашского государственного театра кукол Елизавета Абрамова.