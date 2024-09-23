Музейный комплекс «Шульган-Таш» претендует на звание «Музей России 2024 года». Историко-культурный центр, расположенный в Бурзянском районе Башкортостана, стал номинантом конкурса «Музейный олимп». Кроме башкирского музея, в список финалистов вошли музей «АТОМ» г. Москвы, филиал Третьяковской галереи в Самаре и фамильный музей живой хроники рода Яковлевых «ЯМУЗЕЙ» г. Кинешма Ивановской области.

– Мы рады представить нашу республику на всероссийском профессиональном конкурсе. Музей «Шульган-Таш» уже в числе лучших 4-х музеев страны. Такие конкурсы всегда полезны, способствуют росту. Состязаемся с раскрученными музеями России, показываем себя, учимся у коллег. Нас еще ожидает защита проекта. Эксперты посоветовали на презентации сделать акцент на оригинальных деталях музея: уникальности экспонатов, на их доступности для посетителей, интерактивных возможностях экспозиции. Музейные эксперты хотят знать, как создавался наш музей, – прокомментировал «Башинформу» Фавзил Маликов, директор историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш», в состав которой входит музей «Шульган-Таш».

Конкурс проводится комитетом по культуре Санкт-Петербурга и ИКОМ России (Российский комитет Международного совета музеев) с 2009 года, но лишь с этого года получил статус всероссийской. Цель конкурса — выявление и ознакомление музейной общественности с лучшими проектами в различных областях музейного дела, профессиональный обмен опытом и методиками работы с различными группами посетителей. В экспертный совет конкурса входят специалисты музейного дела, теоретики и практики музейного проектирования, представляющие все восемь федеральных округов России.

На конкурс заявлены проекты, реализованные с 1 января 2022 года по 31 июля 2024 года. Заявки на участие принимались до 31 июля. Затем жюри отобрало сначала длинный лист участников, которые по итогам экспертного интервью вошли уже в короткий лист. Кроме номинации «Музей России 2024 года», музеи могли выдвинуть свои проекты на такие номинации, как «Выставка», «Музей — детям», «Музейное событие» и «Современность в музее».

Команду музея «Шульган-Таш» ждет последний этап конкурса. Номинанты приглашены для очной защиты своего проекта, который пройдет во время профессионального музейного форума «Музейный Олимп» с 14 по 18 октября в Москве.

Объявление победителей и церемония награждения состоится в середине ноября в музее-заповеднике «Гатчина» в рамках конференции ИКОМ России.

Напомним, в Башкирии сохранению национального достояния уделяется большое внимание. Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» стал крупнейшим на территории России музеем наскального искусства. Схожие проекты в настоящее время реализованы только в Западной Европе (Франция, Испания).

«В целом „Шульган-Таш“ — не просто развлекательный объект. Он представляет собой синтез науки, культуры, искусства и историографии», — сказал, выступая на открытии историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» в 2022 году Глава республики Радий Хабиров.

Событием стало открытие в Башкирии в этом году визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Он стал новой точкой притяжения для людей — жителей республики и туристов, приехавших издалека. Новая туристическая Мекка Башкирии — визит-центр мавзолея Тура-хана был создан благодаря инициативе Главы республики Радия Хабирова.

«Мы обладаем уникальным туристическим потенциалом, который необходимо грамотно развивать. По ряду направлений туристической отрасли Башкортостан становится одним из лидеров в России. Растущий поток туристов в республику — тому подтверждение», — отмечал в своем выступлении на совещании по развитию туризма в Башкортостане Глава региона Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе отмечен как «Лучший музей» по итогам конкурса «Лидеры туриндустрии Башкортостана». Сейчас историко-культурный комплекс претендует на звание «Лучшей площадки для мероприятий: объекты культуры» MICE Award-2024.

Голосование проходит на официальном сайте премии с 1 июля 2024 года и продлится до 30 сентября 2024 года. Проголосовать за музейный комплекс можно по ссылке.