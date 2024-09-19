Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.69
-0.19
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Культура
19 Сентября , 21:34

В Оренбургской области увековечили память народного поэта Башкортостана

В Оренбургской области увековечили память народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева. В поселке Акбулак Акбулакского района открылась мемориальная доска писателя.

Выдающийся литератор, ученый и общественный деятель Равиль Бикбаев в 1953–1956 годах учился в Акбулакском педагогическом училище. Поэт часто с ностальгией вспоминал юные годы, с моментом учебы в этом учебном заведении он связывал создание многих своих произведений, в том числе поэмы «Вокзал». Глубокие знания, добрые впечатления, полученные в Акбулакском педагогическом училище повлияли на становление великой личности, отметили в союзе писателей республики.

Мемориальная доска изготовлена Курултаем башкир города Оренбурга (руководитель Марат Сарбаев).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии увековечат память выдающегося ученого и писателя, народного поэта Башкортостана, почетного гражданина Уфы Рашита Шакура.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru