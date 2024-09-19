В Оренбургской области увековечили память народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева. В поселке Акбулак Акбулакского района открылась мемориальная доска писателя.

Выдающийся литератор, ученый и общественный деятель Равиль Бикбаев в 1953–1956 годах учился в Акбулакском педагогическом училище. Поэт часто с ностальгией вспоминал юные годы, с моментом учебы в этом учебном заведении он связывал создание многих своих произведений, в том числе поэмы «Вокзал». Глубокие знания, добрые впечатления, полученные в Акбулакском педагогическом училище повлияли на становление великой личности, отметили в союзе писателей республики.

Мемориальная доска изготовлена Курултаем башкир города Оренбурга (руководитель Марат Сарбаев).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии увековечат память выдающегося ученого и писателя, народного поэта Башкортостана, почетного гражданина Уфы Рашита Шакура.