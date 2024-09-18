В Уфе презентовали проект цифровой репродукции уникальных картин

В Уфе продолжается XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Сегодня, 18 сентября, на площадке межвузовского кампуса Евразийского НОЦ участники главного гуманитарного мероприятия года обсудили тему развития науки и образования в эпоху цифровой трансформации. В частности, говорили о том, как использовать цифровые образовательные технологии в университетах, перевести в «цифру» культурное наследие народов, о создании виртуальных читальных залов и выставок в библиотеках и музеях.

Большой интерес вызвало выступление заведующего кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук, советника ректората Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Кирилла Гаврилина. Он поделился опытом реставрации уникальных картин, хранящихся в Эрмитаже, с помощью цифровых технологий.

Проект по созданию невозвратных арт-токенов NFT «Цифровое искусство» реализуется компанией «Интеросс», российской платформой «Атомайз» и государственным Эрмитажем.

В чем его суть? Реставраторы, используя инфракрасные лучи, проводят физико-технологические и химические исследования картин. Сперва ученые воссоздали три фрески мастерской Рафаэля. Эти росписи никто не видел более 150 лет. К тому же, с 17 по 19 век произведения искусства уже несколько раз реставрировали. То есть, авторский слой фресок остался недоступным. В процессе цифровой реставрации специалисты добрались до него и выяснили, что более поздние художники исказили смысл трилогии.

«Например, в последних версиях Венера завязывала сандалии. Но на самом деле, после расчистки выяснилось, что это была иллюстрация к поэме одного из ренессансных авторов, где он рассказывает о Венере, которая уколола ногу шипами розы. То есть, первоначально была заложена метафора – красно-белые розы, символ любви, приносящие страдания. И таких искажающих замысел художника моментов было много», - поделился с коллегами Кирилл Гаврилин.