В Уфе презентовали проект цифровой репродукции уникальных картин

В Уфе продолжается XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Сегодня, 18 сентября, на площадке межвузовского кампуса Евразийского НОЦ участники главного гуманитарного мероприятия года обсудили тему развития науки и образования в эпоху цифровой трансформации. В частности, говорили о том, как использовать цифровые образовательные технологии в университетах, перевести в «цифру» культурное наследие народов, о создании виртуальных читальных залов и выставок в библиотеках и музеях.
Большой интерес вызвало выступление заведующего кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук, советника ректората Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова Кирилла Гаврилина. Он поделился опытом реставрации уникальных картин, хранящихся в Эрмитаже, с помощью цифровых технологий.
Проект по созданию невозвратных арт-токенов NFT «Цифровое искусство» реализуется компанией «Интеросс», российской платформой «Атомайз» и государственным Эрмитажем.
В чем его суть? Реставраторы, используя инфракрасные лучи, проводят физико-технологические и химические исследования картин. Сперва ученые воссоздали три фрески мастерской Рафаэля. Эти росписи никто не видел более 150 лет. К тому же, с 17 по 19 век произведения искусства уже несколько раз реставрировали. То есть, авторский слой фресок остался недоступным. В процессе цифровой реставрации специалисты добрались до него и выяснили, что более поздние художники исказили смысл трилогии.
«Например, в последних версиях Венера завязывала сандалии. Но на самом деле, после расчистки выяснилось, что это была иллюстрация к поэме одного из ренессансных авторов, где он рассказывает о Венере, которая уколола ногу шипами розы. То есть, первоначально была заложена метафора – красно-белые розы, символ любви, приносящие страдания. И таких искажающих замысел художника моментов было много», - поделился с коллегами Кирилл Гаврилин.
Процесс воссоздания фресок токенизировали. То есть, создали электронные сертификаты владения, которые раскупили коллекционеры. Таким образом, сами картины остались во владении Эрмитажа, а в частные коллекции «ушли» части цифровой копии.
«Фрески были токенизированы по частям и довольно быстро раскуплены коллекционерами. Многие стремились собрать "пазлы" из имеющихся токенов», - пояснил агентству «Башинформ» Кирилл Гаврилин.
Деньги, полученные с продажи арт-токенов фресок, позволили провести реставрацию монументальной картины Лукаса Кранаха «Венера и Амур». Под старыми записями обнаружили авторское изображение фрагментов тела Венеры и деталей образа Амура, которые считались утраченными.
Вскоре стартует следующий этап проекта - арт-токены в формате NFT выпустят уже на шедевр Кранаха, они отразят процесс реставрации картины. Часть токенов пополнят цифровую коллекцию Эрмитажа, а остальные поступят в свободную продажу. Вырученные деньги пойдут на воссоздание убранства Екатерины II - уникального резного зеркала и туалетного набора первой половины XVIII века, украшенных алмазами и жемчугом, до 1789 года составлявших часть интерьера комнат российской императрицы.
Стоит отметить, что это первый в России проект в области токенизации предметов искусства, реализующийся только на территории нашей страны в полном соответствии современному российскому законодательству о цифровых финансовых активах.
«Лет восемь назад пионером в этой области стала Италия. В музее Флоренции предприняли попытку токенизации, но не подумали о правовой стороне, были скандалы. Поэтому Эрмитаж вместе с компанией "Интеросс"и платформой "Атоймаз" решили все юридические вопросы. Так, чтобы права обладателей токенов в какой-то мере были ограничены. Потому что эксклюзивный правообладатель – это музей», - отметил в беседе с журналистом «Башинформа» эксперт.