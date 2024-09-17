Радий Хабиров поблагодарил участников Форума интеллигенции стран СНГ

Для Башкортостана большая честь, что форум культурного сотрудничества стран Содружества проходит впервые в столице Башкортостана, в Уфе. Об этом Радий Хабиров сказал на пленарном заседании XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который сегодня начал свою работу в Уфе.

«Это форум, посвящённый взаимообогащению культур, глубоко просветительский, гуманитарный. Уважаемый Полад Бюльбюль оглы, хотел особо вас поблагодарить за то, что приняли решение провести этот форум в Уфе. Мы знаем вас, как талантливого композитора, музыканта, общественного, культурного деятеля. Уважаемый Михаил Ефимович, мы благодарим вас за это решение. Ваш практически полувековой трудовой путь посвящён тому, чтобы как раз устанавливать и развивать культурные связи, устанавливать диалог между властью, обществом, интеллигенцией, благодарим вас за это.

Я, конечно, с огромным удовольствием приветствую делегации, которые к нам приехали – Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана. И мы очень стараемся, чтобы вам здесь было хорошо, комфортно, чтобы мы с вами вместе поискали пути, как нам сохранить то великое богатство, которое оставили наши предки. Это дружба народов. Это общее культурное пространство. Это то, чем мы можем обогатить друг друга. Мы, безусловно, взаимодействуем с вашими государствами. Я, как руководитель региона, много езжу и много работаю. Конечно, большая часть нашей работы посвящена внешнеэкономическим отношениям, потому что мы видим в ваших государствах опору в очень непростое время для Российской Федерации. Мы находим новых экономических партнёров, торговых партнёров. Мы очень хорошо знаем ваших руководителей – руководителей правительства, хокимов, председателей облисполкомов. Мы очень хорошо знакомы», - отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики подчеркнул, что нас всегда объединяло общее культурное пространство и общее прошлое.

«Мы, когда обратились к нашим казахским товарищам, коллегам, попросили, чтобы великолепная экспозиция «Шествия Золотого человека по музеям мира» прошла у нас, казахские коллеги поддержали. А мы к ним выехали с нашим театром.

А когда мы были в Узбекистане, нас повели в Ташкенте в Парк Победы. Прекрасный парк. С такой любовью сделан. За время Великой Отечественной войны более 800 тысяч детей нашли приют в Узбекистане. И ни один ребенок не был отправлен в детский дом. Это наша прекрасная история.

Говоря про Кыргызстан, мне предложили посмотреть фильм «Рай под ногами матерей». Кыргызстанский фильм я посмотрел с супругой. Все два часа она плакала. Уникальный фильм. Я считаю, это мировой шедевр кинематографии. Сюжет очень простой. Ребенок уже взрослый, но он болен аутизмом, принял решение маму 75-летнюю отвезти в Мекку, чтобы вместе с ней попасть в рай, он так считает. И он проходит через Узбекистан, где ему помогают простые люди, дают им в дорогу еду. Он проходит через Казахстан, где водитель фуры сопровождает их по сложным дорогам. Он проходит Азербайджан, где маме становится плохо, и врачи из Баку ее лечат и так далее. Это очень трогательная история, рекомендую посмотреть. Это вот тоже наша культура.

Хочу рассказать еще об одном случае. В мае 2021 года трое мальчишек из Башкортостана, наших уфимских детишек, пошли на речку. Залезли в воду и начали тонуть. Рядом отдыхали студенты башкирских вузов. И 19-летний Каландаров Ходжимурод (Хаджимурат) из Таджикистана бросился в воду их спасать. Он мальчишек спас, но течение унесло его самого. Напомню, это 2021 год, это ковид, все закрыто, небо закрыто, железнодорожные пути закрыты. Чтобы отвезти тело героя на родину, к его родителям, нам помогали все. И через Казахстан и Узбекистан мы доставили тело родителям и поблагодарили родителей. Передайте, пожалуйста, низкий поклон этой семье.

Совсем недавно мы отмечали юбилей, 90 лет со дня открытия первой башкирской нефти. И огромную помощь в этом вопросе, научную, технологическую, оказали нефтяники из Баку. И предприниматели из Азербайджана вместе с нашими ребятами-бизнесменами в Ишимбае поставили памятник первооткрывателям башкирской нефти. Это тоже наша история, мы вместе двигаемся.

Мы гордимся нашим сотрудничеством с Туркменистаном. Мы сейчас строим Музей кочевых цивилизаций, у вас будет возможность его увидеть. И мы уделяем достойное внимание именно культуре Туркменистана. У нас действительно есть огромное и единое культурное пространство. Дело сильных – созидать. Именно этим занимаетесь вы, дорогие наши гости. Еще раз приветствую вас в Башкортостане. Башҡортостанға рәхим итегеҙ!», - сказал Радий Хабиров.