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Культура
18 Сентября , 22:06

В Уфе назвали победителей конкурса башкирского костюма «Тамға»

пресс-служба РЦНТ РБ
Фото:пресс-служба РЦНТ РБ

В уфимском конгресс-холле «Торатау» в рамках XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ состоялся финал IV Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға».

Финал праздника стал настоящим торжеством башкирской культуры, сообщили в пресс-службе центра народного творчества. После этно-дефиле, которое продемонстрировало красоту и многообразие национального костюма, состоялась церемония награждения победителей конкурса.

«В этом году конкурс привлек большое количество семейных участников, и это не случайно. В Год семьи конкурс продолжает расти и уже в четвертый раз собирает всё больше участников, в том числе и семей.  Это значит есть семейное ремесло, есть крепкие  традиции в народе», — отметила первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.

Гран-при конкурса получила мастерица из Уфимского района Гульсум Хусаинова. Победительнице вручили сертификат на сумму 150 000 рублей.

В номинации «Детская одежда — реконструкция» звания лауреата первой степени удостоилась Гульгина Мамбетова (Ишимбай), «Аксессуары башкирского традиционного костюма — реконструкция» — Алия Аллагулова (Уфа, с. Нагаево).

В номинации «Башкирская народная одежда — реконструкция» лучшую мужскую одежду представил Роберт Хамидуллин (Уфимский район), женскую одежду — Сайда Ахтямова (Белокатайский район).

В этом году организаторы впервые провели конкурс среди творческих семей. Дипломом лауреата первой степени в данной номинации была удостоена Рауза Галиуллина из Уфы.

На этно-дефиле можно было увидеть как повседневные, так и праздничные башкирские национальные костюмы, а также головные уборы и украшения. Под звуки курая в исполнении ансамбля кураистов Уфимского училища искусств студия «Хылыукай» представила коллекцию из войлока по мотивам эпоса «Урал-батыр».

Состоялись показательные выступления АНО «Мэргэн уксы», которые показали работы обладателя гран-при первого конкурса «Тамга — 2020» Юлая Галиуллина. Мероприятие украсил красочный парад победителей конкурса прошлых лет в номинации «Башкирская народная одежда — реконструкция» с участием Гульдар Шабиевой, Сайды Ахтямовой, Габиды Валиевой, Айгуль Галиуллиной, Рафаэля Амантаева.

В номинации «Современный костюм» была представлена коллекция «Ханумдар» — «Сударыни» мастерицы Розы Юлдашбаевой и коллекция «Древо Жизни» автора Кояш Хисамутдиновой и соавтора Анны Даниловой.

Свою новую коллекцию «Счастье вышивать» презентовало также одно из крупнейших многоотраслевых предприятий Башкортостана — ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель».

Особый интерес вызвали работы лауреатов в номинации «Детская одежда» Гульгины Мамбетовой, Люции Кононовой, Сарии Габитовой, Зульфии Насыровой, Фанузы Аллагуловой и Риммы Надыргуловой.

Действие украсили выступления артистов башкирской эстрады: шоу-проекта Зайнетдин, Зилии Бахтиевой, а также Залии Ганиятуллиной и образцового ансамбля танца «Дарман».

Проект «Тамға» проводится с 2020 года. За всю историю существования конкурса в нем приняли участие представители 48 муниципальных образований Республики Башкортостан, Пермского края, Курганской, Челябинской областей, г. Москвы, г. Алматы Республики Казахстан, Итальянской Республики (Милан). В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 60 человек из Республики Башкортостан, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, г. Москвы, а также из Италии и Турции.

Организаторы конкурса: министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ осмотрели выставку.

Автор:Лейла Аралбаева
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