В Уфе назвали победителей конкурса башкирского костюма «Тамға»

В этом году организаторы впервые провели конкурс среди творческих семей. Дипломом лауреата первой степени в данной номинации была удостоена Рауза Галиуллина из Уфы.

На этно-дефиле можно было увидеть как повседневные, так и праздничные башкирские национальные костюмы, а также головные уборы и украшения. Под звуки курая в исполнении ансамбля кураистов Уфимского училища искусств студия «Хылыукай» представила коллекцию из войлока по мотивам эпоса «Урал-батыр».

Состоялись показательные выступления АНО «Мэргэн уксы», которые показали работы обладателя гран-при первого конкурса «Тамга — 2020» Юлая Галиуллина. Мероприятие украсил красочный парад победителей конкурса прошлых лет в номинации «Башкирская народная одежда — реконструкция» с участием Гульдар Шабиевой, Сайды Ахтямовой, Габиды Валиевой, Айгуль Галиуллиной, Рафаэля Амантаева.

В номинации «Современный костюм» была представлена коллекция «Ханумдар» — «Сударыни» мастерицы Розы Юлдашбаевой и коллекция «Древо Жизни» автора Кояш Хисамутдиновой и соавтора Анны Даниловой.

Свою новую коллекцию «Счастье вышивать» презентовало также одно из крупнейших многоотраслевых предприятий Башкортостана — ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель».

Особый интерес вызвали работы лауреатов в номинации «Детская одежда» Гульгины Мамбетовой, Люции Кононовой, Сарии Габитовой, Зульфии Насыровой, Фанузы Аллагуловой и Риммы Надыргуловой.

Действие украсили выступления артистов башкирской эстрады: шоу-проекта Зайнетдин, Зилии Бахтиевой, а также Залии Ганиятуллиной и образцового ансамбля танца «Дарман».

Проект «Тамға» проводится с 2020 года. За всю историю существования конкурса в нем приняли участие представители 48 муниципальных образований Республики Башкортостан, Пермского края, Курганской, Челябинской областей, г. Москвы, г. Алматы Республики Казахстан, Итальянской Республики (Милан). В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 60 человек из Республики Башкортостан, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, г. Москвы, а также из Италии и Турции.

Организаторы конкурса: министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ осмотрели выставку.