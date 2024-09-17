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17 Сентября , 19:27

В Башкирии участники международного форума осмотрели выставку

Сегодня до начала пленарного заседания XVII Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который сегодня начал свою работу в Уфе, Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств  участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад БюльБюль Оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой осмотрели выставку Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, развернутую в фойе конгресс-холла «Торатау».

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов во время осмотра экспозиции рассказал, что в 2025 году город Лачын Азербайджана получит статус культурной столицы СНГ. По его словам, Уфа их приятно поразила и она праву может считаться одной из культурных столиц России.

Представители фонда гуманитарного сотрудничества отметили, что впервые подобный форум проводится не в столице одного из государств, входящих в СНГ. Россия принимает форум четвертый раз. Трижды мероприятия проводились в Москве и в первый раз проходят в Уфе.

На выставке также представлены работы победителей IV Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Каждый экспонат будет представлять собой уникальное произведение искусства, отражающее богатое культурное наследие Башкортостана.
Для участников форума  организована и выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Автор:Азат Гиззатуллин
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