В Башкирии отмечают День национального костюма народов республики. Этому дню, который отмечается по инициативе Главы республики дважды в год — в апреле и сентябре, посвятил свой пост в соцсетях премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«У башкира елян, у русского кафтан, татарки носят калфак, а марийки тунику. В нашей республике живут представители 160 национальностей, и у каждой — своя история народного костюма, через которую можно изучать прошлое своей нации. Сегодня — День национального костюма всех народов, проживающих на территории Башкортостана», — написал Андрей Назаров.



Руководитель республиканского кабмина отметил, что на этническую одежду наблюдается высокий запрос. Предприятия Башкирии этот запрос удовлетворяют — национальную одежду отшивают ГУП БХП «Агидель», ателье «Салават», ООО «Уральские узоры» и другие небольшие артели, самозанятые, энтузиасты своего дела.



«Важно. Все предприятия лёгкой промышленности республики могут воспользоваться государственными мерами поддержки. Мы субсидируем часть затрат на покупку сырья и материалов. Для этого из республиканского бюджета ежегодно выделяется порядка 150 млн рублей. Кроме того, предприятия могут получить финансовый займ по линии регионального Фонда развития промышленности, — пояснил премьер-министр. — Отдельный вид региональной субсидии положен предприятиям народных художественных промыслов и ремесел. На эти цели мы ежегодно выделяем 11 млн рублей. В 2023 году господдержку получили 6 компаний, которым компенсировали затраты на покупку нового оборудования и сырья».



Отрасль в Башкирии развивается, отмечает Андрей Назаров.

«Радует, что выросло новое поколение рукодельниц, которые, сохраняя национальные черты, добавляют в костюмы современность. Например, ребята с кафедры „Дизайн и искусствоведение“ межвузовского кампуса творят настоящие чудеса, вдохновляясь культурным наследием. Их коллекции „Масленица“, „Ивана Купала“ и „Красна“ удивляют и восхищают, — подчеркнул премьер-министр. — Сегодня наличие этнической одежды в гардеробе считается признаком стиля, и это прекрасно. Благодарю коллег за сохранение и популяризацию национальных костюмов, возможность окунуться в самобытность народов многонациональной республики».

Ранее «Башинформ» публиковал подробный анонс мероприятий, которые состоятся в День национального костюма.