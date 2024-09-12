В Башкирии отметят День национального костюма

Национальный музей Республики Башкортостан приглашает на уникальное событие. В этот день пройдёт акция «День в стиле ЭТНО», приуроченная к празднованию Дня национального костюма народов Башкортостана. Посетителей ждёт открытие экспозиции «Этнос живёт во мне», где можно будет окунуться в волшебный мир культуры и традиций народов Башкортостана. Здесь есть не только уникальные экспонаты, но и возможность почувствовать себя частью этого удивительного мира. Ожидаются мастер-классы по росписи пряников, созданию народных кукол из фоамирана, изготовлению свечей из вощины и многое другое. Также организуют ярмарку мастеров, интерактивную фотосессию в этно-стиле и увлекательные мастер-классы по ремесленному делу.

В честь праздника Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди подготовила насыщенную программу. Книголюбов ожидает книжная выставка «Многоцветье национальных костюмов», где каждый может ознакомиться с изданиями, отражающими весь богатый колорит костюмов народов республики. Пройдет круглый стол на тему «Национальный костюм – хранитель духовной ценности» с участием учёных этнографов. На празднике национального костюма каждый желающий сможет обучиться украшению обложек книг в стиле этно. Эти и другие мастер-классы представят сотрудники библиотеки и приглашенные народные умельцы. Также будет работать бесплатная фотозона, где можно сделать фотосессию в этно-стиле.

Госансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова приглашает на выставку «Звон браслетов». В рамках выставки гаскаровцы представят коллекцию украшений и сценических костюмов народов России к танцам из репертуара ансамбля. Каждый посетитель выставки сможет примерить костюмы и украшения к танцам ансамбля, приобрести одежду из лимитированной коллекции и сделать памятное фото на специально оформленной фотозоне. А в Арт-квадрате АНО по сохранению и развитию башкирского языка проведет фотосессию в национальных костюмах.