В Башкирии отметят День национального костюма

Праздник дает возможность еще раз обратиться к традициям, истории и культуре народов, воспитать в подрастающем поколении понимание, что народная культура — это достояние и ценность. На протяжении многих веков народы, которые населяют республику, живут в мире и согласии. Дружба, многообразие культур, взаимное уважение и интерес – главное богатство и мощная сила, которая сегодня помогает быть едиными и противостоять злу. Национальный костюм – визитная карточка народа, в котором отражается его история, самобытность, его душа.
Напомним, официально этот праздник отмечается по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с 2020 года дважды в год — в апреле и сентябре.
- Наша с вами задача – сделать так, чтобы и национальная культура стала важной, неотделимой частью нашей жизни. Например, башкирский костюм. Он плавно входит в нашу деловую, повседневную жизнь. Когда я вижу на мероприятиях людей в одежде с национальными элементами, очень радуюсь, - отмечал Радий Хабиров. - Этот интернациональный праздник – знак дружбы и уважения друг к другу. И самое главное, этот праздник – мост к нашему прошлому, потому что прошлое – это наша опора.
В Башкирии в мире и согласии проживают более 100 национальностей, и это единство - главное богатство республики. Наш регион расположен на границе Европы с Азией и всегда служил мостом, помогающим становлению крепких экономических, культурных и духовных связей между многими регионами России. «В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов», - говорил президент России Владимир Путин.
Многим жителям Башкирии нравится носить одежду в этническом стиле, они используют ее в повседневной жизни. В республике много искусных мастериц, которые шьют национальные костюмы, дизайнеров, создающих современные модели. Это значит, что есть спрос и общество нуждается в подобной одежде. Сегодня многие интегрируют элементы национального костюма в повседневную одежду и выглядят при этом модно - это может быть цвет, орнамент или какой-либо другой элемент, они сразу же активируют культурные коды, которые понятны любому человеку. Люди в одежде с национальными мотивами и элементами тем самым тонко и деликатно сообщают окружающим свой культурный код.
В апреле 2024 года на встрече с мастерами-ремесленниками Башкортостана Глава республики призвал их продолжить развивать образ башкирского делового костюма, который соединяет в себе современный облик и элементы одежды древних башкир.
– На мне стилизованный костюм, который мы создали вместе с модельерами. Нам нужны новые идеи, чтобы и молодёжь приобщалась к этой истории, – предложил Радий Хабиров. – У нас уникальная республика. Буду очень рад, если вы посоветуете, куда нам двигаться, готов поддержать ваши идеи.
В наше время для тех, кто любит национальную одежду или украшения, очень много предложений. Практически на каждом крупном мероприятии обязательно организуется выставка-продажа работ искусных мастериц, часто проводятся мастер-классы по созданию башкирских нагрудников, татарских калфаков, плетению браслетов. Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова отмечала, что национальный костюм всегда в моде и во все времена актуален. Это первое свидетельство того, что человек уважает свои корни, традиции, изучает историю своего народа, дорожит наследием.
- Национальный костюм передавался из века в век, выполняя роль оберега, украшая в первую очередь девушек. Каждая женщина пыталась украсить свой костюм – головной убор, верхнюю одежду, платье. В будни я ношу стилизованные платья, их у меня несколько, они были сшиты на заказ. Также я очень люблю национальные башкирские украшения. Когда ты надеваешь национальную одежду, появляется ощущение, что ты прикасаешься к чему-то большому духовному, неизведанному, к своим корням, - поделилась Амина Шафикова.
Проведение Дня национального костюма дважды в год - лишь часть большой работы по укреплению национального единства. Созидательная составляющая всех праздничных мероприятий - в культурном многообразии традиций и обычаев, многоголосии языков и многоцветии народных костюмов.
13 сентября, по информации пресс-службы минкультуры Башкирии, будут организованы познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные Дню национального костюма.
В торгово-развлекательном центре «Мега» организуют выставку элементов национального костюма и предметов быта. Посетители ознакомятся с более чем 20 культурами народов России и представителей ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие будет сопровождаться этническими мелодиями, песнями на разных языках мира, а также народными танцами. Будет организована фотозона, сообщили организаторы - Дом дружбы народов РБ.
Интересную программу подготовил Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева совместно с АНО «Мирас». Программа включает лекции-экскурсии ведущих ученых-этнографов института, посвященные национальной одежде народов Башкортостана. В течение дня пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
Всемирный курултай (конгресс) башкир организует встречу с создателем национальной одежды и украшений, мастером Сарвар Аслаевой. По итогам будут создано познавательные видео об элементах национальной одежды. Состоится также фотосессия в национальных костюмах и украшениях.
Национальный музей Республики Башкортостан приглашает на уникальное событие. В этот день пройдёт акция «День в стиле ЭТНО», приуроченная к празднованию Дня национального костюма народов Башкортостана. Посетителей ждёт открытие экспозиции «Этнос живёт во мне», где можно будет окунуться в волшебный мир культуры и традиций народов Башкортостана. Здесь есть не только уникальные экспонаты, но и возможность почувствовать себя частью этого удивительного мира. Ожидаются мастер-классы по росписи пряников, созданию народных кукол из фоамирана, изготовлению свечей из вощины и многое другое. Также организуют ярмарку мастеров, интерактивную фотосессию в этно-стиле и увлекательные мастер-классы по ремесленному делу.
В честь праздника Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди подготовила насыщенную программу. Книголюбов ожидает книжная выставка «Многоцветье национальных костюмов», где каждый может ознакомиться с изданиями, отражающими весь богатый колорит костюмов народов республики. Пройдет круглый стол на тему «Национальный костюм – хранитель духовной ценности» с участием учёных этнографов. На празднике национального костюма каждый желающий сможет обучиться украшению обложек книг в стиле этно. Эти и другие мастер-классы представят сотрудники библиотеки и приглашенные народные умельцы. Также будет работать бесплатная фотозона, где можно сделать фотосессию в этно-стиле.
Госансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова приглашает на выставку «Звон браслетов». В рамках выставки гаскаровцы представят коллекцию украшений и сценических костюмов народов России к танцам из репертуара ансамбля. Каждый посетитель выставки сможет примерить костюмы и украшения к танцам ансамбля, приобрести одежду из лимитированной коллекции и сделать памятное фото на специально оформленной фотозоне. А в Арт-квадрате АНО по сохранению и развитию башкирского языка проведет фотосессию в национальных костюмах.
В Государственном академическом русском драматическом театре работает выставка национальных театральных костюмов из спектакля «Черный иноходец». Материалом для создания театральной фантазии послужили легенды башкирского народа, бережно обработанные драматургом Газимом Шафиковым. Уникальные костюмы к нему были созданы известным театральным сценографом Аллой Коженковой (Москва).
Республиканский центр народного творчества приглашает присоединиться к флешмобу, посвященному Дню национального костюма. Жителям республики предлагается публиковать в социальных сетях фотографии в национальных костюмах у памятников природы, архитектуры и зодчества, записать видеоролик, в котором они исполняют элементы народного творчества. Это могут быть народные песни, танцы, игра на музыкальных инструментах. К посту нужно добавить хештеги: #МКРБ, #ЭтноСтильРЦНТ, #деньнациональногокостюма. Флешмоб продлится до 15 сентября (0+).
Также 13 сентября в Уфе на площади Башгосфилармонии на улице Гоголя, 58 будет организован красочный хоровод — более 300 человек пройдутся в народных костюмах под премьеру песни «Башҡортостаным» («Мой Башкортостан»). Авторы и исполнители — Радмир Исмагилов (Rody Dillon) и Зульхиза Ильбакова. Как сообщили в пресс-службе филармонии, готовятся костюмы — башкирские, татарские, русские, мордовские, чувашские, казахские, армянские, грузинские и другие, идёт активная подготовка к съёмкам. Художественные руководители творческих коллективов представят видеоинтервью на тему «Что для меня значит мой национальный костюм?»
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова открыл выставку «Дыхание степи и гор», на которой представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, позволяющие увидеть своеобразие жизни, быта и культуры башкирского народа. Зритель может познакомиться с традиционными мужскими и женскими комплексами одежды башкир на живописных полотнах художников.
Во всех образовательных организациях Башкирии пройдут тематические уроки, классные часы, оформляются выставки, посвященные национальным костюмам народов республики. Выставки национальных костюмов, орнаментов, литературы о национальном костюме пройдут в библиотеках, читальных залах, рекреациях образовательных организаций.
А 17 сентября в конгресс-холле «Торатау» состоится церемония награждения победителей Международного конкурса «Тамға». Собравшимся покажут новую коллекцию этноодежды. Проект направлен на привлечение внимания к ценностям традиционного национального костюма.
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