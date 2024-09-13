Госоркестр Башкирии посвятил концерт юбилею Владимира Спивакова

Музыкальным приношением уфимских музыкантов маэстро Владимиру Спивакову стал концерт Государственного академического симфонического оркестра Башкирии, состоявшийся накануне.
Напомним, выдающийся скрипач и дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», артист мира ЮНЕСКО, народный артист СССР, народный артист Башкортостана, почетный гражданин города Уфы Владимир Теодорович Спиваков 12 сентября отметил свое 80-летие. Госоркестр Башкортостана в последние годы выступил организатором крупнейших мероприятий, которые стали яркими событиями культурной жизни — в их числе Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова и Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».
- Празднует свой юбилей наш дорогой земляк, великий маэстро Владимир Спиваков. Безусловно, мы очень любим Владимира Теодоровича, вспоминаем все наши творческие встречи в Уфе и не только. Сколько раз я выступал с маэстро, начиная с самого юного возраста. Хочется пожелать маэстро многая лета, творческого долголетия и, конечно, крепкого здоровья, - сказал генеральный директор оркестра, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин.
В программе концерта прозвучали популярные шедевры венских классиков — 40-я симфония соль минор В. А. Моцарта и шестая симфония фа мажор Л. ван Бетховена. Дирижировал главный дирижер ГАСО РБ, народный артист РБ Дмитрий Крюков.
Перед концертом состоялось ставшее уже традиционным в начале сезона «чествование друзей оркестра». На чашку чая были приглашены представители ведущих СМИ республики. Гендиректор оркестра Артур Назиуллин вручил благодарственные письма. Из его рук благодарности получили культурный обозреватель «Башинформа» Лейла Аралбаева и фотокорреспондент Валерий Шахов.