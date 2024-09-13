Госоркестр Башкирии посвятил концерт юбилею Владимира Спивакова

Музыкальным приношением уфимских музыкантов маэстро Владимиру Спивакову стал концерт Государственного академического симфонического оркестра Башкирии, состоявшийся накануне.

Напомним, выдающийся скрипач и дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», артист мира ЮНЕСКО, народный артист СССР, народный артист Башкортостана, почетный гражданин города Уфы Владимир Теодорович Спиваков 12 сентября отметил свое 80-летие. Госоркестр Башкортостана в последние годы выступил организатором крупнейших мероприятий, которые стали яркими событиями культурной жизни — в их числе Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова и Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».

- Празднует свой юбилей наш дорогой земляк, великий маэстро Владимир Спиваков. Безусловно, мы очень любим Владимира Теодоровича, вспоминаем все наши творческие встречи в Уфе и не только. Сколько раз я выступал с маэстро, начиная с самого юного возраста. Хочется пожелать маэстро многая лета, творческого долголетия и, конечно, крепкого здоровья, - сказал генеральный директор оркестра, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин.

В программе концерта прозвучали популярные шедевры венских классиков — 40-я симфония соль минор В. А. Моцарта и шестая симфония фа мажор Л. ван Бетховена. Дирижировал главный дирижер ГАСО РБ, народный артист РБ Дмитрий Крюков.