Владимир Спиваков отмечает 80-летие

Знаменитый скрипач и дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», артист мира ЮНЕСКО, народный артист СССР, народный артист Башкортостана, почетный гражданин города Уфы Владимир Теодорович Спиваков отмечает сегодня свое 80-летие.

Владимир Спиваков — уроженец Уфы. В последние годы его биография особенно тесно связана с нашим городом целым рядом творческих проектов. Это и Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», и Международный конкурс скрипачей, и выступления стипендиатов Фонда Владимира Спивакова, и благотворительные вечера. Представляем вашему вниманию фрагменты из разных интервью Владимира Теодоровича с журналистом агентства «Башинформ», сделанные в прежние годы.

— Владимир Теодорович, несколько лет назад, начиная здесь новые проекты, вы говорили, что ждете от Уфы колоссального скачка, движения вперед. Как, по-вашему, развитие идет в правильном направлении и темпе?

— Да, в хорошем направлении развивается культура в Башкортостане. Мне кажется, что наш и мой личный вклад в это есть. Здесь каждый год проходят фестивали, прошел уже второй конкурс. Как птицы разлетаются, летят в теплые края по всем направлениям, так имя Башкортостана, Уфы в частности, разлетелось по всему миру.

Два человека, которые выиграли мой конкурс - Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс - они сейчас на Олимпе, играют лучше всех в мире, записываются на самой крутой фирме "Дойче Граммофон", а они берут только топ. Мы выпустили запись с Лозаковичем, и она считается сейчас самой продающейся. А Мария Дуэньяс сыграла несколько концертов в Вене, получила фантастическую критику, ее теперь называют "нашей венской принцессой". Так что, понимаете - Уфа, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, без всякого пропуска и препятствий путешествует по миру!

— Вы являетесь почетным гражданином столицы Башкортостана, родились на улице Глинки в Сталинском районе Уфы, впоследствии на 12 лет ставшим отдельным городом Черниковск. Уцелел ли тот дом?

— Мне говорили, что этот дом сохранился. Правда, я там не был с тех пор ни разу. Но мне было приятно, когда мне принесли справку о том, что мой отец Теодор Владимирович Спиваков во время Великой Отечественной войны после двух тяжелых контузий на Украинском фронте работал мастером цеха №1 по производству двигателей для наших бомбардировщиков. Какая-то капелька его труда тоже влилась в нашу общую победу над фашизмом.

— Ваши родители сюда больше не приезжали?

— Нет, родители не приезжали сюда. После отъезда из Уфы они жили в Ленинграде, потом в Москве.

Я всегда очень счастлив приезжать в Уфу, в Башкортостан — это все-таки моя родина. Очень важное ощущение для человека должно быть, что это твои корни, место, где ты родился. Меня встречают, как родного, все здороваются, рады, денег никто не хочет брать ни за что. Уфа - чистый город, здесь очень хороший свежий воздух и редкие пробки. Город строится, люди ходят с другим выражением лица - более открытые, улыбаются.

— В современном мире для творческого человека почти не существует границ, и какие-то места, города мы любим и вспоминаем, благодаря людям, которые там жили. С кем у вас ассоциируется Уфа?

— Скорее всего, с Рудольфом Нуреевым. С ним я случайным образом познакомился еще в юности: у нас параллельно проходили гастроли в Лос-Анджелесе. Тогда он был с небольшой труппой, а я был с оркестром «Виртуозы Москвы». Вот судьба нас и свела. Конечно, Уфа — это Музей имени Нестерова. Я очень люблю этого художника. Он впитал присущие русскому человеку грусть и духовность. У меня в Париже есть его небольшая акварель. И не было еще случая, чтобы я, проходя мимо, не взглянул на нее. Какая-то благодать исходит от этой работы, прямо в сердце проникает. Мне очень нравится то, что в Башкирии поддерживают национальное искусство. Здесь великолепные художники. И еще здесь родился великий поэт Мустай Карим. Это воспоминание о том, что когда-то мы жили одной большой, достаточно крепкой счастливой семьей.

— Как вы относитесь к тому, что в российских школах сейчас остались лишь уроки пения и очень маленький процент детей приобщается к искусству?

— Я думаю, что все дети должны заниматься музыкой. Уже доказано, что благодаря ей в человеческом мозге укрепляются нейронные связи. Это значит, что человек может больше запоминать, больше информации хранить, расширяется видение мира, какая-то часть невидимой истины открывается ребенку. И, говоря о конкурсе, подчеркну: главное его достижение не в том, что мы поддерживаем молодых талантливых людей и дарим им инструменты (что является редкостью на международных конкурсах), а то, что 7,5 тысяч детей из Башкортостана пришли в музыкальные школы после конкурса, вот что невероятно! Эту статистику мне озвучила министр культуры. В министерстве следят за ситуацией и увидели, что посещаемость музыкальных школ повысилась. Это очень хорошо.

Понимаете, в музыке нет агрессии — а ее очень много в мире, к несчастью, и политики тоже разжигают ее. К чему взывают, то и получают. А музыка уравновешивает чаши весов вечной борьбы добра и зла. Нельзя, чтобы зло побеждало, нельзя допустить этого…

— Ваша сценическая жизнь насчитывает уже более полувека. В одном из интервью вы приводили образ Марины Цветаевой «Ходить в плаще ученика». Вы сами чему-то продолжаете учиться?

— Конечно. Человек продолжает учиться до конца своих дней. Потому что одна из самых сильных человеческих страстей — это страсть к познанию. Я для себя всё время открываю что-то новое, нужно только не быть ленивым. Вот я был в Белоруссии, зашел там в музей, увидел потрясающий бюст Сергея Васильевича Рахманинова. Я его сфотографировал и попросил разрешения опубликовать на своих дисках концертов Рахманинова, которые я записал с НФОР и с Александром Романовским, замечательным украинским пианистом. И представьте себе, что это оказалось первое изображение в мире этого бюста Рахманинова работы скульптора Гомельского. Это же невероятно, это, в общем-то, открытие, правда? Это открытие и для меня, и для всего мира, потому что люди постоянно обращаются к творчеству Рахманинова во всем мире. Сейчас вдруг обнаружена старая пленка, где он играет на рояле, показывая дирижеру Юджину Орманди свои Симфонические танцы. Играет и поет. Это считается сенсацией.

— В 2016 году вы учредили Международный конкурс скрипачей, который проводится в Уфе. Чем этот проект важен для вас?

— Для меня самое главное – что публика приходит, на каждом туре сидит полный зал и в тишине внимает каждому участнику. Онлайн-трансляции на сайте уже посмотрели более полумиллиона человек. Это говорит об интересе людей, это очень важно. И мне кажется, что после конкурса еще одна яркая звездочка зажжется на музыкальном небосклоне. Я это предчувствую.

— В 2014 году в Салавате открылась Музыкальная школа юных талантов имени Владимира Спивакова. Вы навещаете своих воспитанников, общаетесь?

- По возможности, конечно, навещаю, но в этот приезд не получится, потому что у нас запланированы гастроли Национального филармонического оркестра, и мы поедем дальше с минимальными остановками. Я слышал детей на недавнем концерте, знаю, что они бережно хранят подаренные школе инструменты.

— Вы много лет руководите оркестрами, в которых играют музыканты высочайшего уровня. Как вам удается сохранять правильную атмосферу, что самое важное для главного дирижера?

— Нужно любить и уважать людей. Любить свое дело, любить свою профессию. Всё в любви скрыто, всё произрастает из любви и доверия, даже дети получаются хорошие. Наш коллектив держится на этом. Нельзя унижать человеческое достоинство, итак люди находятся в непростой ситуации, потому что они не зарабатывают много. Музыканты, как правило, живут очень скромно. Невозможность обеспечить свою семью достаточным образом или оплачивать ипотеку — это унижает человека само по себе. Поэтому нужна хорошая атмосфера добра, терпимости и смирения.