Артисты из Башкирии в Калмыкии почтили память землячки - героя ВОВ

Коллектив Салаватского театра по пути на фестиваль «Федерация» в Грозный (Чеченская республика) заехал в с. Садовый Сарпинского района Республики Калмыкия. Пункт назначения был выбран неслучайно: здесь на плите мемориала Боевой славы высечено имя нашей землячки, уроженки с. Киргиз-Мияки Зайтуны Альбаевой. Именно на калмыкской земле в августе 1942 года она совершила боевой подвиг. Здесь ее считают своим героем, помнят и чтят память о славной башкирской девушке.
Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь театра Дина Баширова, артисты посетили памятник-обелиск «Патрон», где им рассказали о боевых действиях во время Великой Отечественной войны на Сарпинской земле и ее участниках. Затем гостей из Башкирии встретили в средней школе № 2 с. Садовый, где установлен памятник Зайтуне Альбаевой. Почтили ее память, побывали в школьном музее.
Следующим пунктом остановки стал мемориал Боевой славы, расположенный на улице им. Зайтуны Альбаевой. Именно на этом месте башкирская девушка мужественно сражалась с врагом, не задумываясь, отдала свою жизнь ради будущего своей Родины. Коллектив со слезами на глазах пришел к ней на могилу, возложил цветы и горсть земли, которую еще до отъезда наш сотрудник театра Нафис Сафиуллин привез с родины Зайтуны Рахматулловны — Миякинского района.
— Администрация и жители Сарпинского района встретили нас очень радушно. Это исключительно гостеприимные, отзывчивые и добродушные люди, — рассказал заслуженный артист РБ, инициатор поездки Рафаэль Гайнуллин. — Поездка в Калмыкию для нас стала особенной, ведь мы побывали там, где героически погибла наша землячка. В этом году исполнилось 82 года ее подвигу и 102 года со дня ее рождения. В Калмыкии проделана большая работа по увековечению ее имени. За это мы безмерно благодарны всем жителям Сарпинского района, казачьему отряду. Огромный вклад в сохранение исторический памяти внесла племянница Зайтуны Альбаевой — Зайтуна Биктимировна Ареткулова. Она выступила связующим звеном между Калмыкией и Башкирией. Также она выпустила книгу на японском языке о подвиге своей тети. Книга вышла на свет в Японии 26 июля 2021 года и уже собрала положительные отзывы читателей. Безусловно, Зайтуна Альбаева, наряду с нашими Героями Советского Союза, гордость нашей страны и республики. О ней обязательно должно знать наше подрастающее поколение.
Также в этот день на площади им. В. Ленина с. Садовый шел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Артисты из Башкирии не остались в стороне и приняли участие в мероприятии.
Народная артистка Республики Башкортостан Гульчачак Шарипова подарила зрителям красивые башкирские песни, как народные, так и современных композиторов. Булат Булгаков исполнил национальные мелодии на курае. Зрители были впечатлены выступлением наших артистов, аплодировали стоя, вместе танцевали и благодарили за подаренные эмоции.
Зайтуна Альбаева родилась в 1922 году в с. Киргиз-Мияки. В 1938 году семья переехала в Макаровский (ныне Ишимбайский) район, куда её отца, Рахматуллу Хайрулловича, назначили директором совхоза № 12 деревни Асиялан. Когда началась Великая Отечественная война, она была студенткой актерского отделения Уфимского училища искусств. Зайтуна отправляется в Стерлитамак поступать на ускоренные медицинские курсы, но окончить их ей не довелось. Тогда в мае 1942 года она добровольцем уходит на фронт. Эшелон девушек-добровольцев прибыл на Сталинградский фронт. В столице Калмыкии Элисте девчат ускоренно обучили, и Зайтуну распределили в 44-й батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
9 августа 1942 года боец Зайтуна Альбаева заступила на боевое дежурство — это был бугор Песчанка возле села Садового Сарпинского района Калмыцкой АССР, что в 120 километрах от Сталинграда. В тот день в село ворвался моторизованный отряд немецкой разведки. На их пути стояла та самая высота, на которой дежурила связистка Зайтуна Альбаева. Спешившись с мотоциклов, гитлеровцы двинулись наверх. И вдруг раздались выстрелы. Хрупкая девушка, мечтавшая стать актрисой, с винтовкой и 30 патронами вступила в бой, приняла боевое крещение и не отступила ни на шаг, противопоставив себя целой группе вооруженных до зубов фашистов. Прошло немало времени, прежде чем одному из гитлеровцев удалось подобраться с тыла к укрытию и расстрелять её автоматной очередью. Только теперь немцы поняли, с кем они так долго вели неравный бой. Рядом с убитой девушкой лежал карабин, кругом были рассыпаны стреляные гильзы, а в патроннике оставался последний патрон.
Долгое время имя Зайтуны Альбаевой было в числе без вести пропавших, предано забвению. Почему она оказалась в этом списке, если в одном из писем свидетелей боя указаны день и час её гибели с точностью до минуты? Девушки с соседних постов слышали Зайтуну в последние минуты её жизни.
«Заметив приближающихся немецких мотоциклистов, она, как было положено, доложила об этом в роту, передала по линии связи донесение о пролетавшем фашистском самолете и сказала: «Открываю огонь». Послышались выстрелы из карабина и автоматная очередь. И снова голос Зайтуны: «Прощайте, девочки, умираю за Родину!» Слова эти взяты из письма родным Альбаевой от бывшего командира 44-го отдельного батальона ВНОС подполковника в отставке В. Бейлихиса.
Первым за восстановление правды о героическом подвиге Зайтуны Альбаевой взялся Илья Погорелов — водитель. Он собрал свидетельства людей о подвиге девушки. Теперь имя героини увековечено в названии одной из улиц села Садового — той, что ведёт к Песчанке, последней Зоиной (так звали ее подруги) высоте.
Прах Зои-Зайтуны из засыпанного песком окопа перенесли к мемориалу участникам Великой Отечественной войны.