Артисты из Башкирии в Калмыкии почтили память землячки - героя ВОВ

Коллектив Салаватского театра по пути на фестиваль «Федерация» в Грозный (Чеченская республика) заехал в с. Садовый Сарпинского района Республики Калмыкия. Пункт назначения был выбран неслучайно: здесь на плите мемориала Боевой славы высечено имя нашей землячки, уроженки с. Киргиз-Мияки Зайтуны Альбаевой. Именно на калмыкской земле в августе 1942 года она совершила боевой подвиг. Здесь ее считают своим героем, помнят и чтят память о славной башкирской девушке.

Как сообщила «Башинформу» пресс-секретарь театра Дина Баширова, артисты посетили памятник-обелиск «Патрон», где им рассказали о боевых действиях во время Великой Отечественной войны на Сарпинской земле и ее участниках. Затем гостей из Башкирии встретили в средней школе № 2 с. Садовый, где установлен памятник Зайтуне Альбаевой. Почтили ее память, побывали в школьном музее.

Следующим пунктом остановки стал мемориал Боевой славы, расположенный на улице им. Зайтуны Альбаевой. Именно на этом месте башкирская девушка мужественно сражалась с врагом, не задумываясь, отдала свою жизнь ради будущего своей Родины. Коллектив со слезами на глазах пришел к ней на могилу, возложил цветы и горсть земли, которую еще до отъезда наш сотрудник театра Нафис Сафиуллин привез с родины Зайтуны Рахматулловны — Миякинского района.

— Администрация и жители Сарпинского района встретили нас очень радушно. Это исключительно гостеприимные, отзывчивые и добродушные люди, — рассказал заслуженный артист РБ, инициатор поездки Рафаэль Гайнуллин. — Поездка в Калмыкию для нас стала особенной, ведь мы побывали там, где героически погибла наша землячка. В этом году исполнилось 82 года ее подвигу и 102 года со дня ее рождения. В Калмыкии проделана большая работа по увековечению ее имени. За это мы безмерно благодарны всем жителям Сарпинского района, казачьему отряду. Огромный вклад в сохранение исторический памяти внесла племянница Зайтуны Альбаевой — Зайтуна Биктимировна Ареткулова. Она выступила связующим звеном между Калмыкией и Башкирией. Также она выпустила книгу на японском языке о подвиге своей тети. Книга вышла на свет в Японии 26 июля 2021 года и уже собрала положительные отзывы читателей. Безусловно, Зайтуна Альбаева, наряду с нашими Героями Советского Союза, гордость нашей страны и республики. О ней обязательно должно знать наше подрастающее поколение.

Также в этот день на площади им. В. Ленина с. Садовый шел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Артисты из Башкирии не остались в стороне и приняли участие в мероприятии.

Народная артистка Республики Башкортостан Гульчачак Шарипова подарила зрителям красивые башкирские песни, как народные, так и современных композиторов. Булат Булгаков исполнил национальные мелодии на курае. Зрители были впечатлены выступлением наших артистов, аплодировали стоя, вместе танцевали и благодарили за подаренные эмоции.