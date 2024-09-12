Спектакль театра из Башкирии покажут на всероссийском фестивале «Федерация»

14 сентября Салаватский государственный башкирский драматический театр представит балладу «Ярлыҡау» («Помилование») по одноименной повести классика башкирской литературы Мустая Карима на V всероссийском фестивале национальных театров «Федерация» в Грозном (Чеченская Республика).



Как сообщили в пресс-службе театра, спектакль «Помилование» в Грозном посмотрит и оценит Дмитрий Родионов - председатель экспертного совета «Золотой маски» и член художественного совета фестиваля «Федерация». Напомним, по решению экспертного совета постановка «Помилование» (режиссер Ильсур Казакбаев) прошла предварительный отбор по видеозаписи и получила статус «Соискатель».

- Это значит, что эксперты оценили в записи спектакли разных театров России, присланные на конкурс. Теперь судьбу постановки решит очный просмотр спектакля членами экспертного совета. Это промежуточный этап работы жюри перед определением номинантов и дипломантов премии. В зависимости от дальнейшего продвижения в конкурсе спектакль получит новый статус, - пояснила пресс-секретарь театра Дина Баширова. - Решение экспертного совета будет объявлено до конца 2024 года.

Дмитрий Родионов — председатель экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска», театровед, театральный критик, главный редактор журнала «Сцена», член редакционного совета журнала «Вопросы театра», доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, генеральный директор Театрального музея им. Бахрушина (2007–2021), кандидат искусствоведения, почетный член Российской академии художеств, лауреат премии К. С. Станиславского.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что премьера спектакля в городе Салавате состоялась в октябре 2023 года в традиционные мустаевские дни. На премьеру приезжала дочь автора, руководитель Фонда имени Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова, которая высоко оценила постановку. В Уфе республиканская премьера спектакля «Помилование» («Ярлыҡау») состоялась в рамках Театрального декадника в марте текущего года.